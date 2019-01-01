سولشار: المنافسة على الدوري في الموسم المقبل غير واقعية

أولي جونر سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يؤكد لجماهير الفريق أن فكرة المنافسة على لقب الدوري في الموسم المقبل لن تكون واقعية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب أولي جونر سولشار المدير الفني الحالي لفريق مانشستر يونايتد أن فكرة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل لن تكون واقعية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشار وأكد خلالها أن الفريق أمامه الكثير من العمل حتى يلحق بكل من ليفربول ومانشستر سيتي اللذان يقدمان مستويات استثنائية.

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وقال سولشار: "لقد قمنا بعدة اجتماعات مع إدارة الفريق في الفترة الأخيرة، وهو لديهم تطلعات واقعية للغاية، ويعلمون أين نحن وأين نريد أن نصل في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "لا يمكنك أن تحقق 27 نقطة فجأة مثلًا في موسم واحد من أجل تحقيق اللقب، يجب أن يكون الأمر تدريجيًا، وأزمة مانشستر يونايتد ليست في الموسم الجاري فقط، بل تعود لخمسة أو ست مواسم".

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وأكمل: "لن يكون من الواقعي أن ننافس على لقب الموسم المقبل، صحيح أننا لدينا الطموح لكن هذا ليس كافيًا، فلنأمل أن يتحسن فريقنا كثيرًا ومعه النتائج، وكذلك يتراجع كل من مانشستر سيتي وليفربول ووقتها سنقترب منهما".

جدير بالذكر أن سولشار كان قد تولى تدريب مانشستر يونايتد في منتصف الموسم الجاري خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للفريق.