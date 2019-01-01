المراهنات ترشح سولشار ليكون أول المقالين

البريميرليج يعود من جديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وضعت مكاتب المراهنات أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، كأول المرشحين للتعرض للإقالة في الموسم الجديد من البريميرليج.

وينطلق الموسم الجديد مساء الجمعة بلقاء ليفربول أمام نورويتش سيتي، بينما يفتتح مانشستر يونايتد لقاءاته أمام تشيلسي مساء الأحد.

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وجاء اسم سولشار على رأس قائمة مكاتب المراهنات حول المديرين الفنيين المرشحين للإقالة في الأسابيع الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وختم سولشار موسمه الماضي بشكل سلبي بعدما حقق انتصارين فقط في آخر 12 مباراة وأنهى الدوري في الترتيب السادس.

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وحل مدرب نيوكاسل يونايتد الجديد ستيف بروس ثانياً خلف سولشار رغم التعاقدات الجديدة للفريق على الصعيد الهجومي.

وكانت آخر تجارب بروس في البريميرليج انتهت بهبوط هال سيتي في 2015.

وكان الموسم قد انطلق رسمياً الأحد الماضي بلقاء الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول، وانتصار الأول بركلات الترجيح.