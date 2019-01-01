سولشار: لهذا السبب لم يشارك مارسيال أمام بيرنلي

سولشار يكشف أن إصابة بسيطة كانت سببًا وراء عدم مشاركة مارسيال في مواجهة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشف المدرب النرويجي أولي جونار سولشار عن السبب وراء عدم مشاركة الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال في المواجهة بين مانشستر يونايتد وبيرنلي.

وكان مانشستر يونايتد قد سقط في فخ التعادل على ملعبه أولدترافورد أمام ضيفه بيرنلي بهدفين لمثلهما لحساب الجولة الرابعة والعشرين من البريميرليج.

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ولم يشارك الجناح الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال في المواجهة سواء بشكل أساسي أو كبديل في شوط المباراة الثاني، مما أثار العديد من التساؤلات.

وحول هذه التساؤلات أجاب سولشار عقب المباراة، حيث كشف عن إصابة بسيطة تعرض لها مارسيال أمام آرسنال في مواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي.

وقال سولشار: "لقد لعب مارسيال خمسة مباريات متتالية في الدوري وكأس الاتحاد، ونتيجة للإرهاق شعر بإصابة بسيطة قبل بداية اللقاء أمام بيرنلي، لذا فضلنا عدم المجاذفه به"

يذكر أن مارسيال كان قد عانى من التهميش مع المدرب السابق جوزيه مورينيو، مما جعله قريبًا من الرحيل عن مانشستر يونايتد، قبل أن تختلف الأمور كلية مع سولشار.