سولشار: الديربي فرصة مثالية لنسيان السقوط أمام إيفرتون

ثقة كبيرة لدى المدرب النرويجي في حظوظ مانشستر يونايتد

أكد أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن مواجهة مانشستر سيتي غداً الأربعاء، هي المناسبة الأفضل لعودة فريقه للانتصارات.

يونايتد تلقى خسارة صادمة أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الأحد الماضي، حيث سقط على أرض التوفيز برباعية نظيفة.

وقبل الديربي المرتقب أمام سيتي، يرى المدرب النرويجي أنها الفرصة الأفضل لعودة فريقه، وإحياء آماله في المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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وقال سولشار في المؤتمر الصحفي للديربي:"إنها المباراة المثالية لنا في هذا التوقيت لأننا نشعر بألم شديد بعد الخسارة الأخيرة".

وأضاف:"عقدنا اجتماعاً بعد مباراة إيفرتون، رأيت الإحباط على وجوه الجميع من الأداء والنتيجة أيضاً".

وتابع:"لا يوجد مكاناً للاختباء في الملعب أمام سيتي، الجماهير ستدعمنا في أي وقت مهما كانت النتيجة، كل ما يجب علينا فعله هو التركيز والرد بقوة".

وعن مستوى بعض اللاعبين:"نعم هم يعرفون جيداً كم خذلوا أنفسهم بهذا المستوى، أنا أيضاً من يعطيهم التعليمات لذلك خذلوني أيضاً".

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كيفية الفوز:"يجب أن نكون في جاهزية تامة للضغط لأنهم يمتلكون الجودة الكافية للتعامل مع الكرة وكذلك الدفاع بطريقة جيدة".

واستكمل:"عندما نحصل على الكرة يجب الحفاظ عليها، لأنهم يجيدون اللعب القوي والالتحامات العنيفة ولن يسمحوا لنا بالهجوم من المرتدات بسهولة".

خططه للصيف القادم:"أحب المجموعة التي أعمل معها جداً، ولكني أعمل للنادي لذلك يجب بذل كل ما أملك من جهد لوضعه على الطريق الصحيح، نحن ظهرنا بشكل ممتاز جداً في الفترة الأخيرة، فقط مانشستر سيتي وليفربول حصلوا على نقاط أكثر منا في آخر 18 مباراة".

جدير بالذكر أن يونايتد يخوض الديربي وهو في المركز السادس بـ64 نقطة، بفارق نقتين عن أرسنال الخامس و3 نقاط عن تشيلسي الرابع.