سولشار: الخسارة من برشلونة عادية ومانشستر يراقب لاعبين في كل أنحاء العالم

مدرب مانشستر يتحدث قبل مواجهة إيفرتون

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى أولى جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، رضاه عن أداء الفريق في الفترة الأخيرة ولكن طالب لاعبيه بالتحسن على المستوى الفردي من أجل الاستمرار مع النادي الموسم المقبل.

وودع يونايتد الأسبوع الماضي دوري أبطال أوروبا على يد برشلونة، ويتنافس مع تشيلسي، أرسنال، وتوتنهام لضمان مركز مؤهل للمسابقة القارية الموسم المقبل.

وبدأ سولشار حديثه بتوضيح حالة المصابين: "هيريرا عاد ويتدرب بقوة، كذلك بيلي، لا أعرف بعد حول فالنسيا، سانشيز وماتيتش تدربا بشكل طيب وغالباً سيشاركا، 20 لاعباً شاركو بخلاف الحراس في التدريبات".

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وتحول بالحديث إلى الانتقالات: "كشافو النادي يتابعون عدد من الأهداف حول الكوكب، سنتقاعد مع من نراه مناسباً من حيث السعر والجودة ويلبي احتياجات الفريق ويستمر معه مدة طويلة".

وعاد النرويجي للحديث عن لقاء برشلونة: "ليس عيباً الخسارة من برشلونة، قدمنا 15 دقيقة جيدة وأحدثنا المفاجأة بالحيوية والهمة، ثم أتى الهدفان وتغير الوضع، علينا نسيان دوري الأبطال".

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وأكمل: "عندما تلعب في تلك الملاعب الكبرى يجب أن تطور من لعبك وتقدم الأفضل، علينا الآن المضي قدماً والتركيز في الدوري الذي نعود لملاعبه وتقديم الأفضل لتحقيق أهدافنا في المباريات الثلاث المقبلة".

واستمر سولشار: "برأيي المستوى في عالم الكرة دائماً في تغير، خسرنا من واتفورد وأرسنال ولم يكن يجب أن يحدث هذا، وفزنا في لقاءات لم نكن نستحق الانتصار بها، الآن علينا إنهاء الموسم بأفضل شكل ثم التطلع لانطلاقة جديدة أنتظرها بشدة".

واستطرد: "أي لاعب يلعب هنا عليه أن يطور من نفسه حتى يستمر، ولا أتكلم عن راشفورد أو سانشيز فقط، مارسيال واحداً من هؤلاء الذين مثلاً تحدثت معهم على انفراد بخصوص الأمر لأنه يملك موهبة كبيرة وعقد جديد ويعلم أنه سيستمر، لذا عليه العمل".

وختم: "نحتاج لتسجيل المزيد من الأهداف، أريد رؤيتنا نفوز 4-0، ولكن المهم هو الفوز دائماً بأي نتيجة".

ويحل يونايتد ضيفاً على إيفرتون مساء الأحد ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز وصراعه من أجل ضمان مقعد بالمربع الذهبي.