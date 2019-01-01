سولشار: الجودة حسمت خسارتنا

تصريحات مدرب مانشستر يونايتد عقب الخسارة أمام وست هام..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد إحباطه عقب الخسارة أمام وست هام يونايتد بهدفين دون رد في الأسبوع السادس للبريميرليج.

وقال سولشار عقب المباراة:"هذا ما يحدث في العديد من مباريات البريميرليج، مباراة متكافئة يتم تحديدها بواسطة الجودة".

وأضاف:"كان هذا الأمر في صالحهم تلك المرة، بهدفين جيدين للغاية وإنهاء مميز، ولكن بالتأكيد كان بإمكاننا الدفاع بشكل أفضل".

وأوضح:"كان يمكننا أن نسجل أيضاً. اعتقدت أننا ضغطناهم للخلف ولكن لم يمكننا الوصول إلى ما نريد، لم نصل للجودة التي أردناها".

يذكر أن يونايتد قد تلقى الخسارة الثانية في 6 مباريات جمع منهم 8 نقاط فقط حتى الآن.