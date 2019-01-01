سولشار: البريميرليج الأقوى في العالم ولقاء كارديف الأخير لبعض اللاعبين

مانشستر على موعد مع ختام لقاءات الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، بهيمنة الأندية الإنجليزية على النهائيات الأوروبية، مشيراً أن الأمر يعد مؤشر حول مدى قوى البريميرليج.

ووصل توتنهام وليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا، بينما بلغ أرسنال وتشيلسي المباراة الختامية للدوري الأوروبي في سابقة الأولى من نوعها قارياً.

وقال سولشار في مؤتمره لمباراة كارديف: "الأمر يوضح مدى تنافسية البطولة، الأمر يختلف عن أيامي عندما كان اللقب محصوراً بيننا وأرسنال".

وأضاف: "سيكون تحديث كبير لنا للتنافس على لقب تلك البطولة العام المقبل، ولكن كما لوك قال بالأمس، نريد أن نجعل جماهيرنا تحتفل، المنافسة على اللقب ستكون معجزة ليونايتد نظراً للفارق الكبير مع البقية، ولكن سنرى كيف سنكون بحلول مارس".

وتحول سولشار للحديث عن اللاعبين: "مباراة الغد قد تكون الأخيرة للبعض ونقطة انطلاق لآخرين، نملك عدداً من الشباب يقدم مستويات مذهلة مؤخراً".

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وواصل: "عملت مع النادي على تحديد بعض الأسماء، عديد اللاعبين ارتبطو بنا، نريد إنهاء التعاقدات مبكراً لأنني أريد الفريق كله حاضراً مع بداية الإعداد".

وأردف: "فالنسيا سيتم توديعه غداً، يستحق الأمر بعد كل ما قدمه للنادي على مدار السنوات، لا أعرف حول هيريرا ولكنه سيعلن بنفسه قريباً عن مستقبله".

واستطرد: "نحن لسنا بفريق يشتري لاعبين جاهزين، لم نشتري رونالدو أو روني هكذا، نملك بيئة ومشجعين ونظام مميز، وهذا أمر يشجع أي لاعب".

وحول إمكانية تعاقد يونايتد مع جناح سوانسي دانيل جيمس: "لا أحب الحديث عن لاعبي الفرق الأخرى أو العكس، حتى لو كان هناك اهتمام أو لم يتواجد من عدمه".

ويستضيف يونايتد كارديف في اللقاء الختام للموسم بعدما فقط فرصة الترشح لدوري أبطال أوروبا وضمن مقعده بالدوري الأوروبي.