سولشار: سأحاول إقناع مارسيال ودي خيا بالبقاء وفلسفتي هي السيطرة

أجواء جديدة تسود مانشستر يونايتد بعد رحيل مورينيو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، تفاؤله بإقناع الثنائي أنتوني مارسيال وديفيد دي خيا بالبقاء مع الفريق وتجديد عقودهما.

وجدد يونايتد تلقائياً عقود اللاعبان حتى 2020 مستغلاً بند يتيح للنادي فعل ذلك من طرف واحد، خصوصاً وأن الثنائي كانت تنتهي عقودهم نهاية الموسم.

وقال سولشار في تصريحات نقلتها "سكاي": "النادي يريدهما أن يوقعا عقود جديدة لأنهما أصحاب قيمة كبيرة ولكن الأمر متروك للاعبين". اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وواصل: "هم في أفضل مكان، هذا أكبر نادي بالعالم، من جانبي سأحاول إقناعهم بالبقاء في صفوفنا، إذا كنت أساسياً هنا يجب أن تحافظ على الأمر وتتمسك به".

وكشف سولشار عن موقف مشابه له: "في وقتي تلقيت عروضاً كبيرة ولكن فيرجسون أقنعني بالبقاء ولعب دوراً مهماً مع الفريق، كنت شخص عنيد".

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وأردف: "في مرة النادي وافق على بيعي لسبيرز ووكيلي أتم الأمور ولكني قلت لهم شكراً وأصريت على البقاء لأنني كنت أعرف أن هذا المكان الأفضل".

وحول سولشار حديثه إلى مهاجميه: "لم أولد هدافاً ولكن درست كل شيء في الأمر وعملت عليه ذهنياً أيضاً لأنك طبيعي أن تضيع كرات ولكن يجب أن لا تفكر في الأمر".

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واستمر: "الأمر دائماً حول الفرصة المقبلة، عملت هنا كمدرب للمهاجمين، عملت مع رونالدو، روني، ويلبيك، وتيفيز، وهذا ساعد كثيراً وسأحاول مساعدة اللاعبين الآن أيضاً".

وعن استمراره في منصبه: "الاتفاق هو الخمسة شهور المقبلة وبعدها سيأتي شخص آخر ومهنتي في تلك الفترة توجيه اللاعبين وتعليمهم قيم مانشستر يونايتد".

وأضاف: "من الغريب الجلوس في مقعد أليكس فيرجسون، ولكن سيبقى هو الكبير هنا وعندما يأتي سيجلس على كرسيه، وسألجأ له للنصيحة".

وأكمل النرويجي: "أنا أستمتع بوقتي، لم أكن أعرف العديد من اللاعبين، ولكن جلست معهم وطلبت منهم أن يعبرو عن أنفسهم ويستمتعوا في الملعب، لم نغير في التكتيك كثيراً".

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واستطرد: "يجب أن نتحكم في المباريات لأننا مانشستر يونايتد، ودون التقليل من الخصم، هذه يجب أن تكون عقلية الفريق واللاعبين، خصوصاً دفاعياً لأننا نملك ثقافة وقواعد خاصة بنا".

وختم: "الفريق يملك لاعبين فائزين، وكونك لاعب في مانشستر يحملك مسؤوليات داخل وخارج الملعب ومن الجيد وجود لاعبين يساعدون الآخرين ويلعبون دور القيادة".

ويستضيف مانشستر يونايتد بورنموث في افتتاح لقاءات الدور الثاني من البريميرليج مساء اليوم، الأحد.