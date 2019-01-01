سولشار: أنها بداية الموسم بالنسبة لنا

سولشار لديه خطة للتواجد في المركز الثالث

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشار، بفوز مانشستر يونايتد على واتفورد في الدوري الإنجليزي.

وحقق الشياطين الحمر فوزًا صعبًا على الدبابير رغم الأداء الأقل من المتوقع.

ليحقق النرويجي فوزه الأول عقب توقيع على عقود تدريب يونايتد بشكل دائم، أمس الأول.

وقال سولشار لسكاي سبورت: "لقد بدأ واتفورد اللقاء بشكل جيد، ونحن عانينا في التحكم بسير المباراة".

وواصل: "لقد دافعنا بشكل رائع، وبعد 20 دقيقة، شعرت أكثر بالراحة، كانت النتيجة تشير للتعادل، لكننا حققنا الثلاث نقاط".

#السد يحيي أمال الدوري من جديد بعد تعادله في الدقيقة الأخيرة، الهدف سجله مدافع #الدحيل في مرماه بطريقة كوميدية.😅



(📽️: @alkasschannel )pic.twitter.com/eG078LBVWv — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 30, 2019

متابعًا حديثه: "راشفورد كان حادًا جدًا، لا يزال يشعر بألم في كاحله، لكن يمتلك إنهاء رائع، الهدف الثاني اعتقدت أنه سيكون كافيًا للسيطرة على اللقاء".

وأردف: "أنها بداية الموسم بالنسبة لنا، إذا حصدنا 15 نقطة سنكون ضمن الـ3 الكبار".

واختتم: "بعض من اللاعبين، الذين ابتعدوا عن المشاركة ربما يشاركون كثيرًا".

ويستعد يونايتد لخوض مباريات حاسمة في صراع التأهل لدوري الأبطال، وكذلك مواجهة برشلونة في ربع نهائي المسابقة الأوروبية.