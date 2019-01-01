سولشار: أفكر في الفوز بغض النظر عن مستقبلي مع الفريق

مدرب مانشستر يونايتد يؤكد أن قرار تعيينه في منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد لمدة ثلاث سنوات لن يغير من طريقته

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد أولي جونار سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أنه يفكر بنفس الطريقة سواء كان منصبه مؤقتًا أو حتى بعد تعيينه بشكل دائم.

وكانت إدارة نادي مانشستر يونايتد قد أعلنت مؤخرًا عن تعيين أولي جونار سولشار في منصب المدير الفني لثلاث سنوات، بعد أن نجح في إثبات نفسه في الفترة التي اختير فيها لشغل هذا المنصب بشكل مؤقت.

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وكان سولشار قد تولى منصبه منذ ديسمبر الماضي عقب إقالة المدرب البرتغالي جوزية مورينيو من تدريب الفريق.

وقال سولشار قبيل مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد في الأسبوع الثاني والثلاثين من البريميرليج: " الأمور على نفس السياق سواء كنت مدربًا مؤقتًا أو دائم، فنحن ندخل المباراة بهدف الفوز بالثلاث نقاط".

كما أضاف المدرب النرويجي: “قمنا بأربعة تغييرات على التشكيل بسبب التوقف الدولي والإرهاق، وأشركت اللاعبين الأكثر جاهزية".

أما عن غياب المدافع السويدي ليندلوف قال سولشار: "ليندلوف لديه مشكلة عائلية حدثت في منتصف الأسبوع، وسيعود سريعًا".

وعن طريقة الأداء أمام واتفورد قال مدرب الشياطين الحُمر: "سنحاول السيطرة على الكرة وفرض أسلوبنا وتسجيل الهدف بأقصى سرعة".

يذكر أن سولشار كان قد نجح أيضًا في قيادة مانشستر يونايتد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الإطاحة بباريس سان جيرمان الفرنسي في انتصار ملحمي.