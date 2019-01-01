سولشار: أحترم رانييري وفولهام أهم من باريس سان جيرمان

مانشستر يحل ضيفاً على فولهام

فيسبوك تويتر هيثم محمد

شدد أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، على أهمية مواجهته المقبلة مع فولهام وأنها لا تقل عن مباراة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.

ويحل يونايتد مساء السبت ضيفاً على فولهام بالبريميرليج، ثم يستضيف منتصف الأسبوع بطل فرنسا في دور الستة عشر لدوري الأبطال.

وتحدث النرويجي عن أهداف الفريق: "المركز الرابع ممكن، ولكن نأخذ كل مباراة على حدة، فولهام مهمة لأنها تحدد شخصية الفريق، يجب أن نستمر في الانتصارات".

وأضاف: "مباريات بي إس جي وليفربول وتشيلسي تحظى بتركيز أكبر، ولكن تلك المباريات ليس ما تصعد بك لقمة الترتيب ولكن اللقاءات الأخرى، أتمنى حقاً أن ننافس على اللقب الموسم المقبل".

وأشاد سولشار بنظيره كلاوديو رانييري: "لا أعرف الوضع في فولهام ولكن ما فعله في ليستر يثبت قدراته، هو شخص أتطلع له وأحترمه كثيراً وأعترف بأنني قلدت أسلوب لعبه من قبل".

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وأضاف: "أضع بصمتي على بعض الأمور حالياً بالنادي وأخبرت وودوارد بنظرتي المستقبلية للنادي، ولكن عقود اللاعبين تلك أمور تخص الإدارة، لقد كانت سبعة أسابيع رائعة حتى الآن وفخور بما قدمته حتى الآن".

وعبر سولشار عن سعادته لتجديد مدافعه فيل جونز عقده: "هو يعرف معنى أن تلعب لهذا النادي، فاز بالكأس والدوري والدوري الأوروبي وهو من الكبار هنا، سيتم السابعة والعشرين ويدخل في أفضل أعوامه كمدافع".

منذ انضمامه لمانشستر يونايتد عام 2011.. فيل جونز هو أكثر لاعب في الفريق سجل أهدافًا في شباكه خلال كل المسابقات.. 4⃣ أهداف!



🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/JayY4uLKXS — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019

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وأوضح سولشار موقف أنتونيو فالنسيا: "نتمنى بعد أسبوعين أن يعود للعب، هو يعمل بجد كبير في التدريبات، هو القائد ونتمنى عودته، كان ليتواجد هذا الأسبوع".

وأردف: "أنتونيو ودارميان يعانيان من الإصابة لأسابيع ولكن روخو عاد للتدريبات في الأيام الأخيرة، نملك 20-21 لاعباً بالتدريبات وهذا جيد".

ويفصل مانشستر يونايتد نقطتين فقط عن تشيلسي صاحب المرتبة الرابعة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.