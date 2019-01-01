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كأس الاتحاد الإنجليزي

سولشار: أبريل شهر مميز لمانشستر يونايتد

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Getty Images
يونايتد يودع كأس الاتحاد الإنجليزي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أبدى أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، تفاؤله رغم السقوط أمام وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي ووداع المسابقة.

وخسر يونايتد بهدفين مقابل واحد مساء الأربعاء أمام مضيفه وولفر بربع نهائي كأس الاتحاد ويفقد فرصة التتويج ببطولة.

وقال النرويجي للصحافة بعد المباراة: "سنكون جاهزين بعد التوقف الدولي، مان يونايتد في أبريل ومايو دائماً يجد مستواه".

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وأضاف: "لا يمكنني الانتظار للتحديات الكبرى القادمة وليلة مثل برشلونة، نملك العديد لنتطلع له، لست قلقاً على اللاعبين، عندما يعودون سنحاول من جديد".

وواصل سولشار: "عليهم الاستمتاع مع منتخباتهم، البعض منهم عاد لتوه لصفوف فريقه وربما هذا يعطيهم دفعة معنوية، أريد الجميع أن يعود مبتسماً ومحملاً بالطاقة".

وسيكون مانشستر يونايتد على موعد مع مواعيد هامة بعد التوقف الدولي، أبرزها المواجهة مع برشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال.

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