سولشار: أبريل شهر مميز لمانشستر يونايتد

يونايتد يودع كأس الاتحاد الإنجليزي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، تفاؤله رغم السقوط أمام وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي ووداع المسابقة.

وخسر يونايتد بهدفين مقابل واحد مساء الأربعاء أمام مضيفه وولفر بربع نهائي كأس الاتحاد ويفقد فرصة التتويج ببطولة.

وقال النرويجي للصحافة بعد المباراة: "سنكون جاهزين بعد التوقف الدولي، مان يونايتد في أبريل ومايو دائماً يجد مستواه".

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🎯 تسديدات مانشستر يونايتد على مرمى وولفرهامبتون 🐺



⏱️ 13' راشفورد

⏱️ 95' راشفورد -الهدف-



🤦‍♂️ pic.twitter.com/2EPwOdOLEh — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 16, 2019

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وأضاف: "لا يمكنني الانتظار للتحديات الكبرى القادمة وليلة مثل برشلونة، نملك العديد لنتطلع له، لست قلقاً على اللاعبين، عندما يعودون سنحاول من جديد".

وواصل سولشار: "عليهم الاستمتاع مع منتخباتهم، البعض منهم عاد لتوه لصفوف فريقه وربما هذا يعطيهم دفعة معنوية، أريد الجميع أن يعود مبتسماً ومحملاً بالطاقة".

وسيكون مانشستر يونايتد على موعد مع مواعيد هامة بعد التوقف الدولي، أبرزها المواجهة مع برشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال.