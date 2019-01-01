سولاري يفكر خارج الصندوق لمواجهة ريال بيتيس

الأرجنتيني يسعى لإنهاء الدور الأول من الليجا بانتصار خارج القواعد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يدخل ريال مدريد مواجهة ريال بيتيس، في ختام مبارايات الدور الأول للملكي وهو مُثقل بالإصابات التي أنهكت عددًا من لاعبيه الأساسيين.

ويعاني بطل أوروبا في السنوات الثلاثة الأخيرة من غياب السادسي، تيبو كورتوا، ماركوس لورينتي، توني كروس، ماركو أسينسو، جاريث بيل، بالإضافة إلى إيقاف لوكاس فاسكيز.

لكن البرازيلي الشاب، فينسيوس جونيور، عاد للتدريبات بعد غياب يومين بسبب المرض، وكذلك ماريانو دياز، الذي غاب في الأيام السابقة وعاد، ليكونا ضمن خيارات سولاري لمباراة بيتيس.

وحسب مصادر جول، فإن البرازيلي الذي شارك في مواجهتي ريال سوسيداد وليجانيس، قد تكون مشاركته محل شك كونه لم يشارك في التدريبات الأخيرة.

حسنًا هذه إحصائية طريفة بعض الشيء 😂

📊 آخر 3 أهداف لـ اللاعب شانج لونج مع ساوثهامبتون، كل هدف منهم كان تحت إدارة مدرب مختلف 😅



🗓️ فبراير 2017 - كلود بويل

🗓️ يناير 2018 - ماوريسيو بيليجرينو

🗓️ يناير 2019 - رالف هاسنهوتل pic.twitter.com/mgnTlGbxjL — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 12, 2019

أما دياز فقد شارك في التدريبات اليوم السبت، لأول مرة منذ 31 ديسمبر الماضي، فيما تأتي مشاركته الأخيرة أمام ميليا في كأس ملك إسبانيا في السادس من ديسمبر الماضي، سواء لأسباب فنية أو الإصابة، كما أنه لم يشارك سوى في مباراتين فقط منذ قدوم الأرجنتيني.

ويفكر سولاري، في إشراك الثنائي الشاب سويًا في خط هجوم ريال مدريد، ، حيث لعب الثنائي سوياً 14 دقيقة في 3 مباريات أسفرت عن هدف في شباك ميليا بكأس ملك إسبانيا.

وينضم إيسكو إلى أحد الأفكار من أجل استكمال المثلث الهجومي، أو الإسباني الشا، براهيم دياز المنضم حديثًـا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

أفضل لاعب في أفريقيا يتقدم لفريقه ليفربول بهدف أول حتى الآن أمام برايتون في الدوري 👏

ليلحق بـ أوباميانج وهاري كين في سباق الهدّافين 🔝



👈 أوباميانج/صلاح/كين 14 هدفًا لكل منهم ✨ pic.twitter.com/oh1oRC8tOR — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 12, 2019

لكن في صباح يوم الأحد، سيتخذ سولاري قراره النهائي حول كل شيء في شكل ريال مدريد هجوميًا والذي بشكل كبير سيكون حول البرازيلي.