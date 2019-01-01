سولاري يعلن عودة جاريث بيل إلى تدريبات ريال مدريد

على الرغم من عدم إعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات.. جاريث بيل يعود إلى تدريبات ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري أن النجم الويلزي جاريث بيل قد عاد من الإصابة وانضم إلى تدريبات ريال مدريد الجماعية.

وتنتظر ريال مدريد مواجهة صعبة غدًا الأحد أمام إسبانيول ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

ولم يحدد سولاري إمكانية مشاركة بيل في المباراة من عدمها، ولكنه أكد أن اللاعب تعافى فقط من الإصابة وانضم إلى التدريبات.

وقال سولاري: "بخصوص مشاركة جاريث بيل أمام إسبانيول لا يوجد شيء قاطع، قد يشارك وقد يظل على دكة البدلاء وقد يستبعد تمامًا من القائمة"

وأضاف: "جاريث بيل مهم لنا، لذلك لا نريد المخاطرة به، ولا نريد أن نعرضه لأي انتكاسة أخرى، لذا سنحدد غدًا إمكانية مشاركته من عدمها"

يذكر أن جاريث بيل كان قد أصيب منذ أسبوعين ونصف على مستوى ربلة الساق، في إصابة تكررت حوالي مرة مع النجم الويلزي منذ انضمامه إلى ريال مدريد.