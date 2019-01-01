سولاري يعلق على موقف إيسكو وإصابة بنزيمة

ريال مدريد خسر ولكن عبر محطة ليجانس في الكأس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، تقبله لخسارة الفريق أمام ليجانس في كأس ملك إسبانيا، ولكن وصف أداء الفريق بالضعيف في ظل النقص على الصعيد الهجومي.

وخسر ريال مدريد بهدف نظيف في إياب دور الستة عشر مساء الأربعاء أمام ليجانس، ولكن عبر بفض انتصاره بثلاثية نظيفة ذهاباً.

وقال سولاري بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أداء ضعيف، خصوصاً الشوط الأول، الجميع احتاج للمشاركة وحصلوا ليها، عبرنا وهذا الأهم". اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

ريبيري ينضم لمارادونا ومورينيو وأشهر الاعتداءات اللفظية

وأتبع: "في بعض الأحيان نجرب أشياء ولا تنجح ونحاول التحسن، نعاني من غياب العمق بالهجوم والمرجع في الأمام".

تحت أنظار 15 ألف مشجع.. نيمار يقود تدريبات باريس سان جيرمان في قطر ⚽️ pic.twitter.com/zlEOblKdIb — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

فالفيردي يرفض الحديث عن دي يونج أو التجديد

وحول إصابة كريم بنزيمة: "كسر في إصبعه الصغير، أتمنى أن يكون حاضراً اللقاء المقبل والذي يليه والذي يليه".

وكعادته في الأسابيع الأخيرة، رفض سولاري وجود مشاكل مع نجمه إيسكو: "لا يوجد مشكلة على الإطلاق".

وشارك إيسكو أساسياً بعد طول غياب، واستمر 68 دقيقة قبل أن يخرج ويدخل بدلاً منه كريستو جونزاليز.

يذكر أن ريال مدريد يعاني على الصعيد الهجومي بإصابة جاريث بيل وماريانو دياز، وينضم له بنزيمة.