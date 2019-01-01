سولاري يعلق على موقف إيسكو وإصابة بنزيمة
هيثم محمد فيسبوك تويتر
أبدى سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، تقبله لخسارة الفريق أمام ليجانس في كأس ملك إسبانيا، ولكن وصف أداء الفريق بالضعيف في ظل النقص على الصعيد الهجومي.
وخسر ريال مدريد بهدف نظيف في إياب دور الستة عشر مساء الأربعاء أمام ليجانس، ولكن عبر بفض انتصاره بثلاثية نظيفة ذهاباً.
وقال سولاري بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أداء ضعيف، خصوصاً الشوط الأول، الجميع احتاج للمشاركة وحصلوا ليها، عبرنا وهذا الأهم".
وأتبع: "في بعض الأحيان نجرب أشياء ولا تنجح ونحاول التحسن، نعاني من غياب العمق بالهجوم والمرجع في الأمام".
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وحول إصابة كريم بنزيمة: "كسر في إصبعه الصغير، أتمنى أن يكون حاضراً اللقاء المقبل والذي يليه والذي يليه".
وكعادته في الأسابيع الأخيرة، رفض سولاري وجود مشاكل مع نجمه إيسكو: "لا يوجد مشكلة على الإطلاق".
وشارك إيسكو أساسياً بعد طول غياب، واستمر 68 دقيقة قبل أن يخرج ويدخل بدلاً منه كريستو جونزاليز.
يذكر أن ريال مدريد يعاني على الصعيد الهجومي بإصابة جاريث بيل وماريانو دياز، وينضم له بنزيمة.