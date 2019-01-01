سولاري يستمر في استبعاد إيسكو من قائمة ريال مدريد

سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد يعلن عن قائمة الفريق لمواجهة بلد الوليد والنجم الإسباني فرانشيسكو إيسكو خارجها كالعادة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن المدرب الإسباني سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة فريقه التي ستواجه نظيره بلد الوليد في الجولة الـ 27 من الدوري.

جاء هذا في بيان نشره الموقع الإلكتروني للنادي، ليؤكد على استمرار حالة التوتر في العلاقة بين سولاري واللاعب الذي ابتعد مؤخرًا بشكل واضح عن تشكيلة ريال مدريد.

ويغيب عن قائمة ريال مدريد عدد كبير من النجوم بالفعل رغم ذلك لم ينجح إيسكو في العودة لها، وتأتي قائمة الغيابات لتشمل راموس الموقوف وكل من كارفاخال وجاريث بيل وفينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز وماريانو دياز وماروكوس يورنتي للإصابة.

جوارديولا ينفي انتقاله ليوفنتوس ويدافع عن تقنية الفيديو

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس، تيبو كورتوا ولوكا.

في الدفاع: فاييخو وفاران وناتشو ومارسيلو وأودريوزولا وريجيلون.

صدمة.. برشلونة مهدد بفقدان ديمبيلي أمام ليون

في وسط الملعب: كروس ومودريتش وكاسيميرو وبراهيم وأسينسيو وفالفيردي وسيبايوس وسيوني.

في الهجوم: بنزيما وكريستو.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يدخل تلك المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة مبتعدًا عن الوصافة التي يحتلها أتلتيكو مدريد بثماني نقاط.



