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سولاري يرفض التعاقد مع مهاجم في ميركاتو الشتاء

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مدرب ريال مدريد لا يفكر في التعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الشتوية

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

رفض المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الحديث عن إمكانية التعاقد مع مهاجم صريح في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويعاني ريال مدريد هذه الأيام من خسارة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام ريال بيتيس في آخر جولات الليجا.

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ومع ذلك يُصر سولاري على أنه يمتلك لاعبين لديها القدرة على أداء نفس الدور الذي يؤديه بنزيمة.

وقال سولاري: "الحديث عن الصفقات ليس من اختصاصي، هناك أكثر من لاعب قادر على اللعب في مركز المهاجم بصفات مختلفة، ونتمنى أن يعود بنزيمة للمشاركة في المباريات معنا في الأسبوع المقبل".

كما أكد المدرب الأرجنتيني أن بنزيمة لن يخضع لعملية جراحية، وأنه من المتوقع أن يشارك أمام فريق إشبيلية في الليجا الأسبوع المقبل.

في نفس السياق رفض سولاري الحديث عن مصير لاعب الوسط الإسباني إيسكو والتعليق عن العروض التي تلقاها النادي بالحصول على خدماته وقال: "أنا مجرد مدرب فقط".

يذكر أن إيسكو كان قد ارتبط اسمه بالانتقال ليوفنتوس خلال الأسابيع الأخيرة.

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