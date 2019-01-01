سولاري يتحدث عن مورينيو ويؤكد: خسرنا من برشلونة لكنني أشعر براحة البال

سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد يؤكد أن فريقه قدم كل ما بوسعه من أجل تحقيق الفوز على برشلونة وشدد على صعوبة مواجهة أياكس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإسباني سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا .

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولاري خلال المؤتمر الخاص بلقاء النادي أمام أياكس في إياب دور الـ 16 من البطولة المفضلة بالنسبة للفريق الملكي.

وقال سولاري: "لدينا مباراة كبيرة أمام أياكس، والفريق يريد أن يمر من تلك المشاكل التي يعاني منها في الوقت الحالي، ولدينا الشخصية لفعل ذلك".

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وأضاف عند سؤاله حول ما إذا كان جوزيه مورينيو سيعود لتدريب الفريق من بعده فقال: "لا أعلم شيء عن ذلك، لكن هذا النادي دومًا لديه مرشحين أكثر من جوليا روبرتس".

وأكمل عن الكلاسيكو: "لا يمكن أبدًا لأي فريق أن يكون سعيدًا وهو لا يحقق الفوز، لكن إذا فعلت كل ما بوسعك يمكنك أن تشعر براحة البال".

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واختتم تصريحاته: "الجميع متاح للمواجهة الخاصة بأياكس عدا راموس ويورينتي، لدينا جدول كثيف بينما كان الاتحاد الهولندي لطفيًا مع أياكس ومنحهم راحة إضافية".