سولاري: مواجهة ليفانتي دائمًا صعبة

مدرب ريال مدريد سعيد بالفوز الصعب على ليفانتي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد سعادته بالفوز على ليفانتي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال سولاري في تصريحاته عقب المباراة: "مواجهة ليفانتي صعبة، هو فريق سريع ويمثل خطورة في الهجمات المرتدة، ولكننا تعاملنا معها بشكل جيد جدًا، لقد أحرزنا هدفين وتعاملنا مع المرتدات بشكل جيد وفينسيوس أهدر أكثر من فرصة أيضًا".

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وعن ركلة الجزاء التي حصل عليها ريال مدريد وأحرز الهدف الثاني قال سولاري: "المدرب لا يمتلك شاشة لرؤية ركلة الجزاء والحكم عليها، ولكني أصدق ما قاله لي كاسيميرو، لقد تعرض للركل في كاحل قدمه، والتحكيم بالفيديو حسم الأمر".

كما أبدى سولاري سعادته بالهدف الذي أحرزه جاريث بيل والانتصار قبل مواجهة برشلونة في إياب نصف نهائي كأس الملك والدوري.

أما عن المستوى الرائع الذي يقدمه نجم برشلونة ميسي في الأسابيع الأخيرة فقال سولاري: "الأمر لا يعنينا، نركز فقط على أنفسنا".