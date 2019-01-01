سولاري، مشروع مدرب موهوب سقط في "وحل" ريال مدريد!

من سوء حظ سولاري أنه استلم المهمة في مرحلة انتقالية للريال ..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

أصعب شيء على مدرب يتحسس خطواته الأولى في عالم التدريب أن يكون في وجه المدفع في نادي بحجم ريال مدريد وفي ظل الظروف الصعبة التي جاء خلالها.

عندما أسند العملاق المدريدي مهمة تدريبه إلى سانتياجو سولاري، كان يأمل في استنساخ تجربة زين الدين زيدان الناجحة، فكلاهما صعد من الكاستيا للفريق الأول، لكن شتان الفارق بين الظروف في الفترتين وبين قوة ريال مدريد في فترة زيدان في وجود كريستيانو رونالدو، ناهيك أن المدرب الفرنسي نفسه كان متواجدًا مع كارلو أنشيلوتي في جهازه الفني وامتلك خبرات كيف يتصرف من هذا الموقف.

إذًا، رحل سولاري عن تدريب ريال مدريد كما كان متوقعًا بعد أقل من 5 أشهر على توليه المنصب خلفًا لجولين لوبيتيجي، حيث قرر ريال مدريد الاستعانة بزين الدين زيدان مرة أخرى.

لكن هل هذه نهاية مشروع مدرب كان البعض يعتبره واعدًا؟

في البداية يجب القول إن مشكلة ريال مدريد في المقام الأولى لم تكن في جودة المدرب، بقدر ما هي مشكلة سوء تخطيط للموسم، من عدم تدعيم الفريق خاصة عدم تعويض كريستيانو رونالدو، ثم جلب مدرب بلا خبرات تقريبًا مع الأندية وهو لوبيتيجي.

من حسن حظ لوبيتيجي أنه خاض تجربة مع المنتخب الإسباني وكتبت في السيرة الذاتية الخاصة به، لذلك قد يجد عدة عروض في المستقبل القريب.

لكن لسوء حظ سولاري أن ريال مدريد كانت تجربته الأولى ولم تكتمل حتى لنهاية الموسم كما كان متوقعًا، وهذا قد يؤثر على سمعته في سوق المدربين.

في حقيقة الأمر وباعتبارات فنية بحتة فإن سولاري أظهر شخصية قوية خلال فترة مع الريال، رغم انعدام خبراته على هذا المستوى التدريبي، خاصة في تعامله مع بعض نجوم الفريق الكبار كمارسيلو وبيل وإيسكو.

نظر سولاري فقط للأجهز والأحق ولم ينظر للأسماء، لذلك خرجوا من حساباته، مع منحه الفرص للاعبين الشباب.

ويدين له ريال مدريد بالفضل في حصول فينيسيوس جونيور على فرصه الأولى، صحيح لم تنضج موهبته بعد، لكنه أثبت أنه موهبة ستنفجر في المستقبل مع مدرب يُجيد تطويره.

الأمر الآخر أن سولاري استطاع أن يُعيد بعض اللاعبين لمستواهم مثل كريم بنزيمة ولوكا مودريتش، خاصة الأخير الذي لم يكن في أفضل حالاته في بداية الموسم بعد العودة من كأس العالم.

الشيء الآخر أن المدرب الأرجنتيني أعاد لريال مدريد كرته المباشرة التي كان يُعرف بها عكس سلفه لوبيتيجي، الذي كان يؤمن بفكرة الاستحواذ وكثرة التمريرات، وهو أسلوب لا يُلائم ريال مدريد.

حتى في كلاسيكو الإياب في الكأس أمام برشلونة، استطاع ريال مدريد أن يخلق الكثير من الفرص، لكن سوء اللمسة الأخيرة لفينيسيوس والأخرين جعلته يدفع الثمن.

ويبقى الزمن وحده كفيل بالرد على السؤال حول مستقبل سولاري بعد رحيله عن ريال مدريد، لكن في اعتقادي الشخصي أنه بإمكانه النجاح في أندية أخرى داخل الدوري الإسباني، إن آمنت به ومنحته الثقة من بداية الموسم.