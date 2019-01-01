سولاري: لن نستسلم.. سنقاتل للنهاية

مدرب ريال مدريد ينوي القتال على الليجا للنهاية.

رفض سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد الاستسلام بشأن القتال على لقب الليجا رغم اتساع الفارق بينه وبين برشلونة إلى 12 نقطة.

وقال سولاري:"إنها مسافة كبيرة بالفعل ولكننا لن نستسلم. إنه التزامنا، نحن نقاتل إلى النهاية".

وأضاف:"هذه هي الكرة، المسافة التي تركناها اليوم كبيرة ولكننا لن نستسلم، اللاعبون قدموا كل ما لديهم ولكنهم سجلوا الهدف في الشوط الأول".

وعن صافرات الجماهير ضد جاريث بيل قال:"أعتقد أن بيل قام بأشياء عديدة وعظيمة للنادي، والكل يستحق الاحترام، ولكن في النهاية السيادة للجماهير ولديهم الحق في فعل ما يريدون".

أما عن تغيير توني كروس ونزول فيديريكو فالفيردي أوضح:"أي شخص يمكن أن يبدأ أو يلعب، وفالفيردي أضاف المزيد من النشاط".

يذكر أن الفارق بين برشلونة وريال مدريد قد اتسع إلى 12 نقطة قبل آخر 12 جولة من المسابقة.