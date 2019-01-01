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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

سولاري: لا أفهم كيف لم تحتسب ركلة جزاء فينيسيوس!

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المدرب الأرجنتيني يرى تلك اللعبة واضحة..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد إحباطه عقب الخسارة أمام ريال سوسييداد بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر لليجا.

 

وقال سولاري عقب المباراة:"كل شيء انقلب رأساً على عقب، لم نبدأ بشكل جيد وكل هدية يكون ثمنها مرتفعاً للغاية".

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وأضاف:"لاحقاً حاولنا فعل كل شيء يمكننا فعله لأجل العودة، ولكن كل الكرات لم تدخل. تلك اللقطة أيضاً بشأن فينيسيوس، لا أفهم كيف لم يتم احتسابها كركلة جزاء".

وأوضح:"إنها تبدو ككرة من كتاب قانون اللعبة، الأولى بخصوص راموس واردة الاحتساب أو لا وأتفق مع الحكم وتقنية الفيديو".

وتابع:"لقد حاولنا عقب الطرد (لوكاس فاسكيز)، لقد حاولنا حتى النهاية، ولكن قلة الحذر تكلفك الكثير في كرة القدم".

يذكر أن ريال مدريد طالب بركلتي جزاء في تلك المباراة، التي جمدت رصيده عند 30 نقطة، بفارق 7 نقاط مؤقتاً عن برشلونة المتصدر الذي يلاقي خيتافي.

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