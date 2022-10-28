سولاري: قُلت في الأرجنتين أن العويران مثل مارادونا

العويران سجل هدفًا تاريخيًا في مرمى بلجيكا

أكد الأرجنتيني خورخي سولاري؛ المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، على أنه كان يتذكر ذكرياته الرائعة مع الأخضر في كأس العالم 1994 ويذكرها للاعبين الأرجنتينيين.

وقاد سولاري المنتخب السعودي في ظهوره الأول بكأس العالم 1994 التي أقيمت في أمريكا، وتأهل فيها الأخضر إلى الدور الثاني بالبطولة في المشاركة التاريخية له.

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المدرب الأرجنتيني قال خلال تصريحات عبر برنامج "في المرمى" المذاع على قناة العربية: "قلت للاعبين الأرجنتينيين أنه قام بتدريب سعيد العويران صاحب الهدف التاريخي في مرمى بلجيكا، فهو لا يختلف عن الأسطورة دييجو مارادونا".

وأضاف: "انقطع الاتصال بين وبين السعوديين بعد كأس العالم، ولكني مازلت أحب كرة القدم السعودية، وأتابع كل ما يحدث فيها، لقد عشت أيامًا لا تُنسى مع اللاعبين في المونديال وقضينا أوقاتًا رائعة".

واختتم خورخي تصريحاته متحدثًا عن تصريحاته في كأس العالم، حيث قال: "شعرت من أحد الصحفيين أنه يقلل من المنتخب السعودي واستفزني، لذلك أطلقت تصريحي بأننا سنتأهل من دور المجموعات بكأس العالم، وهو ما حدث بالفعل".

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