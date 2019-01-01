سولاري عن إيسكو ونافاس: لن أتحدث ولا أبالي بالنظريات

المدرب الأرجنتيني يرفض الحديث عن أي مسألة تتعلق بالانتقالات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفض سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد الإسباني الحديث عن أي مسائل تتعلق بالانتقالات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فياريال.

وقال سولاري بسؤاله عن طلبه لأي تعاقدات جديدة:"ليس لدي أي أخبار لأبلغكم بها بشأن هذا الأمر، فما يهم هو مباراة الغد وبداية العام الجديد". اختيارات المحررين جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

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أما عن الرحيل المحتمل لإيسكو أو كيلور نافاس قال:"لن أعمل على أي نظريات، الكل يركز على مباراة الغد وكل هؤلاء اللاعبين هم جزء من القائمة، لذلك لن أضع الفرضيات في تفكيري".

وأوضح:"لست في موقع يسمح لي بالحديث عن استراتيجية الانتقالات، هذه مسألة خاصة".

وتابع:"أعتقد أن القائمة كلها سعداء، لقد أنهينا العام بلقب (كأس العالم للأندية) وهذا كان هاماً للجميع".

ويلتقي ريال مدريد بفياريال في المباراة التي أجلت لظروف سفره إلى الإمارات لخوض البطولة.