سولاري عن إصابة بنزيما وأسينسيو: لا يوجد وقت
أبدى سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد عدم رضاه عن نتيجة مباراة فريقه أمام رايو فاليكانو رغم الفوز 1-0 ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر لليجا.
وقال سولاري عقب المباراة:"لقد كنا الأكثر سيطرة، كان يجب أن نحصل على الراحة بنتيجة أفضل، ولكن حين لا تكون قوياً يجب أن تعاني".
وأضاف:"في الشوط الثاني كان لدينا فرصة واضحة لماركو (أسينسيو) ولكننا لم نقدم أي شيء آخر حتى نهاية المباراة".
أما عن غياب إيسكو قال:"ما يهمني هو أن يكون كل اللاعبين سعداء وملتزمين وبخير. نحن نعمل على ذلك، أحاول عدم ارتكاب الأخطاء في التشكيل والتبديلات، وسأفعل ذلك لأنه جزء من عملي".
وعن إصابة كريم بنزيما مهاجم الفريق خلال المباراة أوضح:"لا أعتقد أنها شيئاً خطيراً، أسينسيو أيضاً تلقى ضربة في تلك المباراة وسنراهما غداً على الطائرة لأنه لا يوجد وقت".
ويطير ريال مدريد إلى الإمارات لخوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث يفتتح من الدور نصف النهائي بمواجهة كاشيما الياباني.