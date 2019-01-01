سولاري: سنقاتل على جميع الألقاب

المدرب يشيد بأداء فينيسيوس جونيور..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد سعادته بفوز فريقه على ألافيس 3-0 ضمن منافسات الأسبوع 22 لليجا.

وقال سولاري عقب المباراة:"سنقاتل لأجل كل شيء دائماً حتى النهاية، وحين أقول إلى النهاية أقولها وأنا أعني نهاية الموسم".

وأضاف:"اليوم رأينا التعطش الذي كنا بحاجة إليه ووصلنا إليه بما حققناه".

وأوضح:"الموسم يلعب طوال الوقت بلا توقف، ولقد وصلنا إلى أقصى مراحل متاحة حتى الآن في البطولات الثلاث، كل مباراة هي مباراة جديدة وأحاول اختيار الأفضل لأجل الفوز".

وعن مشاركة فينيسيوس جونيور في الكلاسيكو المقبل قال:"لقد قدم مباراة رائعة ونال التصفيق في سانتياجو بيرنابيو، نحن سعداء بوصوله وتطوره".

يذكر أن ريال مدريد يحل ضيفاً على غريمه برشلونة يوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.