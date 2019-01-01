سولاري: ريال مدريد نادٍ كبير وسيتخطى الأزمات

مدرب ريال مدريد يساند لاعبيه بعد الفوز على بلد الوليد

فيسبوك تويتر محمد عماد

أشاد سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد بلاعبيه بعد الفوز على فريق بلد الوليد برباعية مقابل لا شيء في الليجا، وذلك بعد أيام من الخروج المدوي من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "لقد مر الفريق بأسبوع مليء بالصعوبات، ولكننا دخلنا المباراة بحماس شديد وقدمنا أداء جيد رغم الغيابات".

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وعن الحالة النفسية للاعبي الميرنجي بعد الهزيمة برباعية أمام أياكس قال سولاري: "لدينا نفس الحماس ونفس الأهداف، اعتدنا المنافسة على الألقاب، ولكن هذه هي كرة القدم، ريال مدريد فريق كبير وسيتخطى الأزمات".

وعن تشابه هذه الظروف بظروف الفريق عام 2004 قال سولاري: "لا أتذكر ما حدث عام 2004، ولكننا نملك لاعبين كبار في غرف الملابس وسنتخطى الأزمة".