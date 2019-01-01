سولاري: ريال مدريد سيعود أقوى من الجميع

خسر 3 ألقاب في أسبوع واحد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير الفني الأرجنتيني سانتياجو سولاري، حزنه من مواصلة الفشل في الأسبوع الأخير وضياع فرصة الخروج بلقب الموسم الجاري.

وخسر ريال مدريد 3 مرات الأسبوع الجاري، ليودع مسابقتي كأس ملك إسبانيا وكذلك دوري أبطال أوروبا، وابتعد عن صراع الدوري الإسباني.

وفشل الملكي أمام جماهيره، في مواصلة حملة الدفاع عن اللقب، بالخسارة برباعية مقابل هدف، بعدما كان فائزًا 2-1 في الذهاب.

وعن الأسبوع العصيب الذي يمر به الملكي قال لاعب الفريق السابق: "الأمر مازال مؤلم، ونشعر بذلك بسبب جماهيرنا التي دعمتنا بشكل كبير في الأوقات المعقدة، لقد فعلنا كل شيء ولم نصل إلى ما نريد".

وردًا على كلمات كارفخال القاسية بعد الهزيمة: "أنها النهاية، بعد الفوز بثلاثة ألقاب لدوري الأبطال، تخرج بهذا الشكل، لحظات حزينة، والتي تؤكد صعوبة تحقيق لقب دوري الأبطال".

وكان راموس قد حصل على إنذار من أجل الحصول على راحة في الإياب فتعرض للإيقاف مباراتين لتعمده، ويغيب عن لقاء اليوم: "بالطبع نفتقد القائد، دون الحديث بشكل سلبي عن لاعبينا".

دعونا نستعرض معكم أبرز خسائر الملكي في دوري الأبطال ⬇️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 5, 2019

وعن تغيير أفكاره: "المدرب يتخذ القرارات قبل المباراة، أنه عام مُعقد، ولدينا لاعبين شباب يحتاجون للنضج، الفريق والجميع يعرف ذلك".

واختتم عن ماذا سيفعل الفريق بعد اليوم: "لابد من إيجاد أقصى درجات السلام النفسي، في تلك اللحظات الصعبة، ونواجه الأمور بأفضل طريقة، لأن ريال مدريد أكبر من الجميع، سيعود دائمًا أقوى".

واتسع الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة إلى12 نقطة في صراع الدوري قبل 12 جولة على نهاية الدوري الإسباني.