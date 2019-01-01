سولاري: بيل جلب لنا الفوز ولا أهتم لعدم احتفاله

سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد سعيد بالفوز على ليفانتي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني ويشيد بجاريث بيل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد المدرب الإسباني سانتياجو سولاري المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد بالفوز الذي حققه الفريق على نظيره ليفانتي بهدفين مقابل هدف ضمن لقاءات الجولة الـ 25 من الليجا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني وأشاد خلالها كذلك بجاريث بيل وبتسجيله لركلة الجزاء التي جاء منها هدف الفوز في نهاية اللقاء.

وقال سولاري: "هو سعيد في غرفة الملابس بسبب تسجيله لهدف، لقد كنت أنا أيضًا سعيدًا لمشاهدته يسجل هدفًا بهذه الطريقة وبكل ذلك الإصرار".

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وأضاف: "لقد حقق الفوز في المباراة لنا، وقام بعمل مذهل للغاية في الفترة التي شارك فيها، أعتقد أنه قدم مباراة رائعة بشكل إجمالي".

وأكمل عن عدم احتفاله: "أنتم لديكم أعين أكثر في الإعلام، كل ما رأيته أنه عمل بكل ما لديه من قوة داخل الملعب وقام بمنحنا الانتصار في النهاية".

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واختتم تصريحاته: "علينا أن نضع كل تركيزنا على الأمور الإيجابية، وهذا هو ما منحنا الفوز اليوم لقد كانت مباراة صعبة لكننا لعبنا بجدية".