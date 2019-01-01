سولاري بعد الكلاسيكو: فرصة حقيقية لاختبار قوتنا وكل شيء وارد في الإياب

المدرب الأرجنتيني يرى في مستوى فريقه دليلاً على التحسن الشديد طوال الأسابيع الماضية



يرى سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد، أن مواجهة الكلاسيكو مع برشلونة، كانت اختباراً حقيقياً لقياس قوة فريقه.

ريال نجح في الخروج بتعادل ثمين خارج أرضه بهدف لكل فريق، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب كامب نو.

الهدف الأول كان لريال عن طريق لوكاس فاسكيز، بينما عادل مالكوم النتيجة لبرشلونة في الشوط الثاني.

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وعلق سولاري على التعادل قائلاً:"لعبت الكثير من مباريات الكلاسيكو، لذلك أعلم قيمة هذا اللقاء، كانت مواجهة ممتعة للجميع سواء لنا أو الجماهير".

وأضاف:"كانت تجربة حقيقية على مستوى عالي لمعرفة أن الفريق يؤدي بأفضل شكل ممكن".

نتيجة عادلة:"لا أريد استخدام تلك المصطلحات، هم كانوا أفضل أحياناً ونحن كذلك، المباراة بشكل عام أثبتت تحسن الفريق واستطعنا تحقيق الفوز لولا إضاعة بعض الفرص".

مقارنة المباراة بالخسارة 5/1:"تلك المقارنات غير منطقية أبداً الفريق يعمل بجد ونحن رأينا ذلك".

في مثل هذا اليوم عام 1999:

ق71: دخول سولشاير بديلاً 🔁

ق80: سولشاير يُحرز الهدف الأول⚽️

ق87: سولشاير يُحرز الهدف الثاني⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الثالث⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الرابع⚽️



جونار سولشاير يُصبح أول بديل يسجل 4⃣أهداف للمرة الأولى في البريميرليج أمام نوتينجهام.🇳🇴 pic.twitter.com/smJLlozHAc — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

حظوظ الفريق في التأهل:"الأمور كلها مفتوحة وكل شيء وارد حدوثه في مواجهة العودة".

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مستوى فينيسيوس:"لست مندهشاً من الأداء الذي ظهر به، أعرفه جيداً من وصوله هنا والجميع يدرك جودته ويحرص على مساعدته".

اللعب ضد أتليتكو مدريد ثم الخروج لمواجهة أياكس بدوري أبطال أوروبا:"دعونا نأخذ كل مباراة على حدة، الآن سنعمل على تقييم إصابة يورنتي ونرى ماذا سيحدث غداً".

ويخوض ريال مواجهة العودة على أرضه بملعب سانتياجو برنابيو في 27 فبراير الجاري، وهو بحاجة للتعادل السلبي فقط من أجل التأهل للنهائي.