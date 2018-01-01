سولاري: اللاعبون يستحقون هذا اللقب.. ونحن هنا بفضل زيدان

المدرب الأرجنتيني بات الأول من بلاده في الفوز بكأس العالم للأندية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

وجه سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد الإسباني، شكره للمدرب الأسبق زين الدين زيدان عقب الفوز بكأس العالم للأندية.

وقال سولاري عقب المباراة:"نحن سعداء، واللاعبون يستحقون هذا اللقب، لقد جاءوا إلى هنا عقب الكثير من العمل والكثير من الانتصارات". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف:"نحن وضعنا اللمسة الأخيرة على لقب دوري الأبطال الثالث على التوالي، هذا يعود للفريق واللاعبين والمدربين الآخرين".

وأوضح:"نحن هنا بفضل زيدان، الذي حقق إنجازات سيصعب مضاهاتها في المستقبل".

وكان ريال مدريد قد توج بلقب كأس العالم للأندية الثالث على التوالي والرابع في تاريخه، بينما كان سولاري هو أول مدرب أرجنتيني يفوز باللقب.