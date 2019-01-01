سولاري: الجميع في ريال مدريد يحب فينيسيوس جونيور

سولاري يشيد بنجمه الصاعد فينيسيوس جونيور عقب فوز ريال مدريد على ألافيش

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أشاد المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري بالنجم الصاعد فينيسيوس جونيور، وذلك عقب أدائه المميز في الفترة الأخيرة مع ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد حقق انتصارًا على حساب ديبورتيفو ألافيش أمس الأحد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة تألق فيها الشاب البرازيلي وسجل هدفًا.

وعقب المباراة، تحدث فينيسيوس جونيور عن سعادته بأدائه في الفترة الأخيرة، حيث أكد أن الشعور بأهميته كلاعب شيء إيجابي، وأن الجميع يعملون سويًا لرفع النسق"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ فبراير ٢٠١٩

وقال سولاري: "فينيسيوس لاعب رائع، الجميع هنا في ريال مدريد يحبه، وجميع اللاعبين يفضلون مشاركته مع الفريق واللعب بجواره.

وأضاف: "فينيسيوس لاعب صغير ولا زال أمامه الكثير، هو قادر على صناعة التاريخ هنا، هو شاب جيد ومستعد للتعلم والتطور، وأنا أحب الاعتماد عليه لهذه الأسباب"

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يذكر أن البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور كان قد انضم إلى ريال مدريد قبل بداية هذا الموسم، وأصبح لاعبًا أساسيًا في تشكيل الفريق الملكي منذ تولي سولاري مهمة الإشراف عليه.