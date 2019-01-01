سولاري: افتقدنا للدقة أمام برشلونة وسنشحن طاقاتنا لكلاسيكو السبت

مدرب ريال مرديد يتحدث بعد الهزيمة الكبيرة أمام برشلونة في سنتياجو بيرنابيو.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

أبدى الأرجنتيني سنتياجو سولاري حزنه من إضاعة لاعبي ريال مدريد للفرص أمام برشلونة في الكلاسيكو الذي جمعهما على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

ريال مدريد ودع كأس ملك إسبانيا بهزيمة ثقيلة أمام برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة بعد التعادل ذهابًا بهدف لكل فريق.

سولاري قال في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "خلقنا العديد من الفرص ولكننا لم ننجح في التسجيل وهو الأمر الأهم. كنا قريبين من التقدم بهدفين وربما أكثر في الشوط الأول عن طريق فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما".

المدرب الأرجنتيني أضاف عن فينيسيوس جونيور: "إنه لاعب صغير ودائمًا ما يلعب للأمام ولكنه يفتقد اللمسة الأخيرة، علينا أن نساعده في ذلك ولا ننسى أنه ما زال بعمر الـ18".

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اللاعب البرازيلي الشاب أهدر أكثر من فرصة محققة للتسجيل خلال المباراة كانت من الممكن أن تقلب موازين الأمور.

سولاري تابع عن الحالات المثيرة تحكيمياً للجدل في المباراة: "لا أعلم حقيقة هذه الحالات فلا أمتلك شاشة بجوار دكة البدباء لمراجعة القرارات التحكيمية".

الاسم: سواريز

الوظيفة: هز شباك ريال مدريد

البيستوليرو سجل 11 هدفًا مع برشلونة في شباك الميرنجي في 13 مواجهة بجميع البطولات pic.twitter.com/Oih9kXd1ZE — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

مدرب ريال مدريد اختتم تصريحاته قائلًا: "نشعر بالحزن الشديد لهذه النتيجة ولكننا أمامنا مباراة أخرى يوم السبت علينا أن نشحن طاقاتنا ونستعد جيدًا".

يُذكر أن ريال مدردي سيستضيف برشلونة مجددًا السبت المقبل لحساب الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.