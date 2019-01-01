سوكراتيس: نتحمل مسؤولية التعادل أمام واتفورد

سوكراتيس يتحمل رفقة زملائه مسؤولية فقدان آرسنال لنقطتين أمام واتفورد

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قال سوكراتيس باباستادوبولوس مدافع نادي آرسنال إن اللاعبين يتحملون مسؤولية التعادل المخيب للآمال أمام واتفورد وفقًا لسيناريو المباراة.

وسقط آرسنال مساء أمس الأحد على ملعب واتفورد في فخ التعالد بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم آرسنال في شوط المباراة الأول بهدفين مقابل لا شيء، قبل أن يدرك واتفورد التعادل في الشوط الثاني الذي تسيده بشكل كامل وكان قريبًا من الفوز.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وبخصوص ذلك، قال سوكراتيس إن التراخي الذي حدث من قبل لاعبي آرسنال كان هو السبب وراء الصحوة التي أظهرها لاعبو واتفورد في شوط المباراة الثاني.

وأضاف: "لقد كان بإمكاننا السيطرة على مجريات الأمور بعدما تقدمنا بهدفين في شوط المباراة الأول واستطعنا الوصول إلى المرمى في مرات عدة، ولكننا صعبنا الأمور على أنفسنا"

وتابع: "نتحمل نتيجة هذا التعادل وعواقبته ومسؤوليته، وسنحاول فيما هو آت أن نتجنب مثل هذه السيناريوهات التي تتسبب في فقدان العديد من النقاط"

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يذكر أن آرسنال قد خسر أمام ليفربول وتعادل أمام توتنهام في مبارياته الأربعة السابقة، ليضيف تعثرًا ثالثًا في 5 مباريات فقط خاضها حتى الآن في البريميرليج.