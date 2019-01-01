سوكراتيس: شارة قيادة أرسنال ليست مهمة

علق سوكراتيس باباستادوبولوس، لاعب أرسنال، على الأزمة الدائرة في ناديه بخصوص شارة القائد وسحبها من السويسرى جرانيت جاكا.

وأعلن أرسنال تعيين بيير إيمريك أوباميانج قائداً جديداً للفريق بعد سحب شارة القيادة من جاكا بعد الأزمة بينه وجماهير الفريق.

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وتحدث المدافع اليوناني عن الأمر مع الإعلام قائلاً: "هي المرة الأولى لأوباميانج، المهم لي أن يقوم بعمله ويسجل، لا يهم من يحمل شارة القيادة".

وأضاف: "هو شخص جيد، ولكن الشارة ليست مهمة، المهم أن يتحد الفريق في غرف الملابس، نحن عائلة، ومن يحمل الشارة آخر هم الفريق".

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وحول لقاء ليستر سيتي المقبل: "مباراة كبيرة ويجب الفوز بها، لايزال أمامنا المزيد، لم نفز إلا مرة في آخر سبعة لقاءات، نحتاج للاستمرارية وليس لمباراة واحدة نلعب جيداً".

وختم: "ليستر فريق جيد وجائع للانتصارات، يجب أن نستعد جيداً".

ويمر ليستر بفترة ممتازة بعد فوزه بآخر أربعة لقاءات، مقابل تعادل أرسنال في مبارياته الأربعة الأخيرة ما بين المحلي والأوروبي.