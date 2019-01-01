سوكراتيس: آرسنال سيقاتل كل دقيقة من أجل المركز الرابع

أمل التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لم يرحل عن نجوم الجانرز

يواصل نادي آرسنال الإنجليزي الصراع على تحقيق مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم وذلك بعد أن غاب الفريق عن البطولة هذه النسخة وشارك في الدوري الأوروبي.

وكان النادي اللندني يقدم مستوى جيد تحت قيادة مدربه الجديد أوناي إيمري ولكنه متذبذب بعض الشيء، حيث أنه كان رائعًا في بداية الموسم ولكن المستوى تراجع في بعض الفترات ليصبح الصراع على المراكز الأربعة الأولى صعبًا للغاية.

وفي تصريحات مدافع الفريق سوكراتيس قال: "روح الفريق والقتال لدينا أمر رائع، لقد أخبرنا المدرب بذلك أيضًا بعد المباراة أمام توتنهام بالجولة الماضية، الأمر لا يتعلق فقط بما تقدمه في الملعب ولكن أيضًا بالثقة في قدراتك على صنع ما تريد".

وتابع: "كل يوم في التدريبات نقدم أفضل ما لدينا ونعلم أنه يمكننا تحقيق ذلك، هذا مهم لنا جميعًا، نحن نحقق الفوز معًا وعندما نخسر نكون سويًا أيضًا".

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وأضاف: "إنهاء الدوري في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أمر مهم لنا كثيرًا وللمدرب أيضًا، أعتقد أن بداية العام كانت صعبة بعض الشيء بسبب كثرة الإصابات والآن نحن نقترب من النهاية وكل دقيقة مهمة لنا".

يذكر أن كتيبة الجانرز قد تعادلت مع توتنهام في الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 1-1 وذلك بعد أن ضاعت ركلة جزاء لصالحهم في الثواني الأخيرة من اللقاء.