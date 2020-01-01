هل هناك مفاوضات بين يايا توريه وضمك؟ المدرب يُجيب

نجم برشلونة ومانشستر سيتي سابقًا على أعتاب الدوري السعودي حسب عدة تقارير

أوضح نور الدين زكري المدير الفني لفريق ضمك السعودي حقيقة الأخبار التي تتحدث عن اقتراب ناديه من ضم الإفواري يايا توريه نجم برشلونة ومانشستر سيتي سابقًا.

الفريق السعودي يرغب في تعويض لاعبه البرازيلي رفاييل كوستا الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي وسيغيب حتى نهاية الموسم الجاري، وقد ربطته التقارير الصحفية بتوريه الذي فسخ عقده في يناير الماضي مع فريق كينجداو هوانجاي الناشط في دوري الدرجة الثانية الصيني.

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المدرب الجزائري تحدث لموقع العين الرياضية نافيًا كل تلك التقارير ومؤكدًا قرب التعاقد مع اسم مختلف ليحل بدلًا من لاعب الوسط البرازيلي.

مضيفًا "لا يوجد لدي فكرة عن وجود مفاوضات بين النادي ويايا توريه، لم أسمع بهذا الأمر على الإطلاق".

"الاسم الذي تم عرضه علي هو التونسي غازي العيادي مع لاعب تونسي آخر، وقد وافقت على ضم العيادي وهو الأقرب لخلافة كوستا".

أتم "بالنسبة لباقي الأسماء المتداولة بما فيها يايا توريه، فأؤكد أنه لم يعرض أي اسم منهم على الجهاز الفني لضمك".

ضمك يتواجد في المركز الـ15 وقبل الأخير من جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا بعدما فشل في جمع أكثر من 17 نقطة من مبارياته الـ20، وتمنحه لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم حق التعاقد مع لاعب جديد بعد تأكد غياب لاعبه البرازيلي لفترة طويلة.