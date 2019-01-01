رسميًا | نجما غانا ومدغشقر يُعززان وجود الأفارقة في الدوري السعودي

صفقات مميزة في الدوري السعودي من القارة السمراء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تواصل الأندية السعودية دعم صفوفها استعدادًا للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقد أبرم كلًا من الفيحاء وأبها صفقتين جيديتين للغاية اليوم الإثنين.

وأعلن الفيحاء رسميًا تعاقده مع الجناح الغاني صامويل أوسو قادمًا من تشوكاريتشكي ستانكوم الصربي، وقد وقع عقدًا لمدة 3 مواسم مع الفريق.

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ووصل اللاعب صاحب الـ23 عامًا السعودية مساء اليوم بعدما خضع لفحوصات طبية في دبي، وقد جرت مراسم توقيع العقود في قاعة المؤتمرات الصحفية بمقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي عثمان الشنيفي.

ويلعب أوسو في خانة الجناح الأيمن وقد أمضى جل مسيرته الاحترافية في صربيا، وكان جزءً من منتخب النجوم السمراء في كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر.

وعزز فانيفا اندرياتسيما مهاجم مدغشقر وجود الأفارقة في الدوري السعودي بانضمامه لأبها لموسم واحد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع كليمون الفرنسي.

ولعب فانيفا 5 مباريات مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وسجل هدف واحد، وسبق له اللعب لعديد الأندية الفرنسية وأبرزها كان ونانت وسوشو.

صاحب الـ35 عامًا في رصيده 12 هدفًا دوليًا أحرزهم خلال 35 مباراة، ومن المتوقع أن يكون على رأس هجوم أبها لمواجهة الهلال الخميس القادم في افتتاح الدوري السعودي.