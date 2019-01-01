تقارير: ميتز الفرنسي يخطف ريبيري من النصر السعودي

ريبيري يتفق مع ميتز الفرنسي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية فرنسية، على أن فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونخ الألماني السابق، أصبح قريبًا من الانضمام لفريق ميتز الفرنسي، بالرغم من مفاوضات نادي النصر السعودي.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن النصر السعودي، كان قريبًا من التعاقد مع ريبيري.

وأشارت مجلة "فرانس فوتبول" إلى أن فريق ميتز الصاعد حديثًا إلى الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، توصل لاتفاق مع ريبيري للانضمام إلى صفوفه خلال الصيف الحالي.

ميتز الفرنسي اتفق مع ريبيري على انضمامه لمدة موسم واحد، مع أحقية التجديد لعام إضافي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر ينوي التفريط في المهاجم النيجيري أحمد موسى، ومن جانبه أكد الأمير خالد بن فهد، عضو شرف العالمي، على أنه سيجلب لاعب عالمي لصفوف الفريق.

يأتي ذلك بعدما أعلنت صحيفة "بيلد" الألمانية عن أن ريبيري قرر استكمال مسيرته في الشرق الأوسط، وأنه وافق على عرض النصر، ويتبقى فقط التوقيع.