خاص - جول يكشف حقيقة رغبة أهلي جدة في ضم محمود علاء من الزمالك

هل يوافق الزمالك على رحيل علاء إلى أهلي جدة

عبده الليثي تويتر

دخل نادي أهلي جدة السعودي، في مفاوضات مع الزمالك، من أجل الحصول على خدمات محمود علاء، مدافع الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن الزمالك تلقى عرضًا من أهلي جدة، وصل إلى مليون ونصف المليون دولار، للحصول على خدماته لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي لـ "جول" على أن هناك بالفعل عرضًا لنادي الزمالك للحصول على خدمات محمود علاء بالفعل، وهناك ترحيب بشكل مبدئي.

المصدر أشار إلى أن المفاوضات مازالت جارية بين الأهلي والزمالك، من أجل الوصول لاتفاق يقضي بانتقال محمود علاء لصفوف الفريق السعودي.

وقدم محمود علاء مستوى رائع مع الزمالك خلال الموسم الحالي، حيث نجح في التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، بالإضافة إلى اعتلاء صدارة هدافي الفريق الأبيض بالدوري المصري الممتاز.

وظهر محمود علاء بمستوى متميز رفقة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019، بالرغم من الخروج المبكر في دور الـ16 بالبطولة القارية.

وننتظر خلال الساعات المقبلة موقف الزمالك النهائي من بيع محمود علاء إلى أهلي جدة، خاصة بعد خسارة لقب الدوري المصري لصالح غريمه الأهلي.