أخبار الانتقالات: فالكاو لن ينضم إلى الهلال وبرشلونة يفشل مع لاوتارو مجددًا

تعرف على أخبار سوق الانتقالات لأبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار الانتقالات التي تم تداولها اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020.

أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020:​

أوباميانج خيار مثالي لإنتر

التقارير الصحفية أكدت أنّ بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال ، هو الخيار الأول للنيراتزوري لخلافة لاوتارو.

وفي حال لم يجدد الجابوني عقده مع الجانرز، فإنّ إنتر سيكون من أبرز المرشحين لضمه.

فشل صفقة لاوتارو وبرشلونة

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن أنطونيو كونتي وماراتوا وزهانج قرروا عدم التفريط في الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

أنطونيو كونتي فخور بما يقدمه الأرجنتيني مع إنتر ويراه من قادة مشروع الفريق وبالتالي فلن يقبل برحيله بأقل من قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقده.

خاص.. بيانيتش قد يقنع برشلونة ببيع أرتور

يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي، ضغطه من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط البرازيلي أرتور ميلو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مصادر خاصة لـ"جول" أكدت أن برشلونة يرفض فكرة التخلي عن أرتور، بناء على وجهة نظر المدرب كيكي سيتين وإدارة النادي الإسباني.

ومع ذلك قد يرضخ لضغط يوفنتوس، في حالة قدوم العرض المناسب من النادي الإيطالي، وسط محادثات مستمرة بين الطرفين على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

ونظراً للأزمة المالية التي تمر بها مختلف أندية أوروبا، سيكون من الصعب على السيدة العجوز، التقدم بعرض مالي ضخم للتعاقد مع صاحب الـ23 سنة.

وهو ما يدفعه أمام فكرة إقحام لاعبه البوسني ميراليم بيانيتش في صفقة تبادلية، وإغراء برشلونة بالحصول على خدماته مقابل التخلي عن أرتور.

وكيله: فالكاو لن ينضم إلى الهلال

أحبط خورخي مينديش، وكيل أعمال راداميل فالكاو، لاعب جلطة سراي، مساعي الهلال في الظفر بخدمات موكله عندما أكد على استمراره مع ناديه التركي وغياب نية مغادرة ناديه في السوق الصيفية المقبلة.

مينديش أنهى هذه الشائعات بتأكيده بقاء فالكاو في جلطة سراي، ففي تصريحات للصحافة قال "أرى أيضًا الأخبار، ولكن ما هو مكتوب ليس بحقائق، بالنسبة للاعب مثله ليس هناك هدفًا ماديًا.".

كما أضاف "أنا أعلم أن فالكاو وعائلته سعداء في إسطنبول وأن جلطة سراي نادٍ عظيم، يمكنني القول والتأكيد على أنه لا بالطبع أي نية للمغادرة في الصيف المقبل.".

بوروسيا دورتموند يسعى للتعاقد مع أونانا

دخل بوروسيا دورتموند على خط المهتمين بالحصول على خدمات أندريه أونانا، حارس مرمى أياكس، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المعروف أن أونانا هو أحد أهم أهداف إدارة برشلونة في الفترة المقبلة بعدما اقتنع المسؤولون الكتلان بعدم قدرة نيتو على أن حراسة مرمى البلوجرانا في فترات غياب مارك أندريه تير شتيجن.

بيكهام يتدخل لنقل فيدال إلى أمريكا بدلًا من نيوكاسل

دخل ديفيد بيكهام بناديه إنتر ميامي الصراع للحصول على خدمات أرتورو فيدال، لاعب برشلونة ، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم صعوبة الفكرة نسبيًا، لكن الأسطورة الإنجليزية يؤمن بقدرته على إقناع فيدال بالذهاب إلى الولايات المتحدة بدلًا من الاستمرار في أوروبا.

كافاني يقترب من إنتر

كشفت التقارير الصحفية عن رغبة إنتر في التعاقد مع إدينسون كافاني ليكون خليفة لاوتارو مارتينيز القريب من برشلونة.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن كافاني سوف يرحل عن باريس بنهاية الموسم الجاري والمفاوضات بينه وبين أتلتيكو مدريد توقفت ولذلك سيكون الخيار الأقرب.

أوزيل يعيش أيامه الأخيرة في آرسنال

خرجت تقارير جديدة من الصحف الإنجليزية تُرجح مغادرة مسعود أوزيل لناديه الحالي آرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، أو بحد أقصى مع نهاية عقده في صيف 2021.

أوزيل رفقة أرتيتا أحرز هدفًا وحيدًا مع صناعته لثلاثة آخرين مع بروزه بأدائه المعهود، إلا أن وبحسب تقارير ESPN فإدارة آرسنال لم تُغير رأيها في ضرورة التخلص من لاعبها في أقرب فرصة ممكنة.

الإشارة التي تؤكد أن إدارة آرسنال لا تود في استمرار أوزيل مع كتيبة أرتيتا هي أن النادي لم يبدأ حتى الآن في التفاوض مع اللاعب للتمديد، عكس ما يحدث مع بيير أوباميانج مثلًا، الذي سينتهي عقده أيضًا في صيف 2021.

بوجبا يرغب في الانضمام لريال مدريد

صرح ويلي سانيول لاعب بايرن ميونخ والمنتخب الفرنسي السابق أن بول بوجبا يرغب في الانضمام لريال مدريد في سوق الانتقالات، حيث قال أن كل شيء جاهز لنجم مانشستر يونايتد لإتمام انتقاله إلى سانتياجو بيرنابيو.

ويعد موسم 2019-20 واحدًا من أسوأ مواسم بطل كأس العالم 2018، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الكاحل أبعدته عن الملاعب لمدة طويلة، ولم يشارك مع اليونايتد إلا في 8 مباريات فقط.

ليفربول يتواصل مع وكلاء أوسيمين

بحسب Le 10 Sport فإن ليفربول بدأ التفاوض مع وكلاء فيكتور أوسيمين من أجل ضمه مع بداية سوق الانتقالات.

وهناك رغبة قوية من الريدز بضمن صاحب الـ21 عامًا مع فتح باب الميركاتو، لكن ليل يطلب 80 مليون يورو من أجل الاستغناء عنه.

وسجل المهاجم النيجيري 18 هدفًا في 38 مباراة خاضهم مع الفريق الفرنسي هذا الموسم في جميع البطولات.

آرتور يقترب من الانتقال من برشلونة ليوفنتوس

بحسب موندو ديبورتيفو فإن متوسط ميدان برشلونة آرتور قريب من الانضمام ليوفنتوس مع فتح باب سوق الانتقالات.

ويخوض الفريقان مفاوضات يمكن وصفها بالمتقدمة من أجل إغلاق الصفقة في ميركاتو الصيف، مع رغبة ماوريسيو ساري تدعيم خط وسط البيانكونيري بالبرازيلي.

وبحسب التقارير فإن ميراليم بيانيتش ورودريجو بينتانكور وفيديريكو بيرنارديسكي قد يقحم أي منهم في الصفقة إذا تطلب الأمر ذلك، وجدير بالذكر أن عقد صاحب الـ23 عامًا مع برشلونة سينتهي بعد 4 مواسم.

كافاني يُعرض على الإنتر

أوردت جازيتا ديلو سبورت أن إدينسون كافاني عُرض على الإنتر من قبل وكيله للانتقال من باريس سان جيرمان مع فتح سوق الانتقالات.

وأعطى أنطونيو كونتي الضوء الأخضر لانضمام صاحب الـ33 عامًا للنيراتزوري، وذلك عقب انتهاء عقده مع العاصمي الفرنسي هذا الصيف.

وارتبط اسم الأوروجوياني الدولي بأتلتيكو مدريد في الأيام الماضية، ولم يقدم له البي إس جي حتى الآن أي عرض من أجل تجديد عقده.

مانشستر يونايتد يراقب ساليسو

دخل مدافع بلد الوليد محمد ساليسو دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد بحسب ما نشرت صحيفة آس الإسبانية.

لكن لن تكون مهمة اليونايتد سهلة إذا ما أراد ضمه في سوق الانتقالات القادمة، فهناك اهتمام به من غريمي العاصمة مدريد، أتلتيكو مدريد وريال مدريد خاصةً وأن الشرط الجزائي في عقده هو 12 مليون يورو فقط.

وظهر ساليسو مع بلد الوليد في 27 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، ولم يسجل إلا هدفًا واحدًا فقط.

إيفرتون في محادثات مع برشلونة من أجل توديبو

بحسب الديلي ميل فإن إيفرتون دخل في مفاوضات مع برشلونة من أجل ضم جيان كلير توديبو مع بداية سوق الانتقالات.

وعبر التوفيز عن اهتمامهم بمدافع الكتلان في الميركاتو الشتوي، لكنه انضم لشالكه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقد يكلف عقد توديبو الفريق الإنجليزي حوالي 20 مليون يورو، وهو المبلغ الذي سيكون بمقدوره دفعه.

صراع أوروبي على فان دي بيك

يحظى لاعب أياكس دوني فان دي بيك باهتمام 3 من كبار الأندية الأوروبية، هي مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس ، وذلك بحسب ما ذكرت الموندو ديبورتيفو.

وعلى ما يبدو أن متوسط الميدان الهولندي سيرحل من يوهان كرويف أرينا مع فتح سوق الانتقالات، وقد يكلف عقده ما يقرب من 50 مليون يورو.

وقد يكون اليونايتد هو الخيار الأمثل لفان دي بيك، وذلك لأن فرصته في اللعب ستكون أكبر من التي سينالها إذا انضم للريال أو يوفنتوس .

أرتيتا حريص على ضم أومتيتي

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا يرغب في ضم مدافع برشلونة صامويل أومتيتي في سوق انتقالات الصيف.

وكان نابولي قريبًا من الحصول على توقيع الفرنسي، لكنه تراجع بسبب الأزمة المالية التي سببها تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

ومن المحتمل أن يبني أومتيتي موقفه من الانضمام لآرسنال في الميركاتو القادم على وصول الفريق لدوري أبطال أوروبا.

مهاجم ريال مدريد يخلف إبراهيموفيتش في ميلان

أوردت صحيفة كالتشيو ميركاتو أن مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش قد يخلف زلاتان إبراهيموفيتش في ميلان مع بداية سوق الانتقالات.

ورغم أن المهاجم الصربي انضم للملكي في الصيف الماضي، إلا أنه لم يحظ طوال الموسم بثقة المدرب زين الدين زيدان، وهو ما قد يتسبب في رحيلة في الميركاتو القادم.

لايبزيج قريب من خسارة أوباميكانو في الميركاتو

قالت بيلد الألمانية أن لايبزيج سيواجه قرار صعب من دايوت أوباميكانو قد يتمثل في الرحيل عن الفريق مع بداية سوق الانتقالات.

آرسنال، توتنهام ، برشلونة وبايرن ميونخ أعربت عن اهتمامها باللاعب، لكن قد تتسبب الأزمة المالية بسبب فيروس كورونا على سعر اللاعب، الذي سيرغب لايبزيج في بيعه بأعلى سعر ممكن لتلافي رحيله مجانًا مع نهاية عقده الموسم المقبل.