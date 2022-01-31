سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو شتاء 2022

تنتظر كافة الأندية سوق الانتقالات الشتوية في كل عام لتدعيم صفوفهم، خاصة في حال تراكم الإصابات خلال النصف الأول من الموسم، أو تراجع مستوى بعض اللاعبين، فتعمل الفرق على تحسين مسارها قبل فترة الحسم من الموسم.

وشهد سوق الانتقالات الشتوية 2022، العديد من التحركات الكبيرة والغير متوقعة، فنجح يوفنتوس في التعاقد مع دوشان فلاهوفيتش لقيادة هجوم الفريق، بينما دعم برشلونة صفوفه بالعديد من الصفقات القوية وعلى رأسها فيران توريس من مانشستر سيتي.

الفرق الكبرى لم تكن وحدها الأنشط في الشتاء الحالي، بل شهد الميركاتو الشتوي، العديد من التحركات من فرق تهدف إلى انقاذ موسمها أو الوصول إلى البطولات الأوروبية، مثل إيفرتون ونيوكاسل وغيرهم.

في هذا التقرير من جول، نستعرض معًا كل الصفقات التي قامت بها الأندية الأوروبية في الدوريات الخمس الكبرى خلال سوق الانتقالات الشتوية 2022:

صفقات أندية الدوري الإنجليزي في ميركاتو شتاء 2022

آرسنال:

تعاقدات شتاء 2022:

الراحلون من آرسنال:

كالوم تشامبرز (لاعب حر)

سياد كولاسيناك (لاعب حر)

بابلو ماري (أودينيزي) إعارة

مايتلاند نيلز (روما) إعارة

أستون فيلا:

تعاقدات شتاء 2022:

لوكاس ديني (إيفرتون)

كالوم تشامبرز (لاعب حر)

فيليبي كوتينيو (برشلونة) إعارة

روبن أولسين (روما) إعارة

الراحلون من أستون فيلا:

مات تارجت (نيوكاسل) إعارة

أنور الغازي (إيفرتون) إعارة

ويسلي (إنترناسيونال) إعارة

جيد ستير (لوتن) إعارة

تشيلسي:

تعاقدات شتاء 2022:

الراحلون من تشيلسي:

لويس بايكر (ستوك سيتي)

ليفربول:

تعاقدات شتاء 2022:

لويس دياز (بورتو) الراحلون من ليفربول:

ناثانيل فيليبس (بورنموث) إعارة.

نيكو ويليامس (فولهام) إعارة

مانشستر يونايتد:

تعاقدات شتاء 2022:

الراحلون من مانشستر يونايتد:

أنطوني مارسيال (إشبيلية) إعارة

أكسيل توانزيبي (نابولي) إعارة

دوني فان دي بيك (إيفرتون) إعارة

عماد ديالو (رينجرز) إعارة

مانشستر سيتي:

تعاقدات شتاء 2022:

جوليان ألفاريز (ريفر بليت) الراحلون من مانشستر سيتي:

فيران توريس (برشلونة)

جوليان ألفاريز (ريفر بليت) إعارة

توتنهام:

تعاقدات شتاء 2022:

رودريجو بينتانكور (يوفنتوس)

ديان كولوشيفسكي (يوفنتوس) إعارة الراحلون من توتنهام:

ندومبيلي (ليون) إعارة

بريان جيل (فالنسيا) إعارة

جيوفاني لوسيلسيو (فياريال) إعارة

ديلي آلي (إيفرتون)

إيفرتون:

تعاقدات شتاء 2022:

فيتالي ميكولينكو (دينامو كييف)

ناثان باتيرسون (رينجرز)

دوني فان دي بيك (مانشستر يونايتد) إعارة

أنور الغازي (أستون فيلا) إعارة

ديلي آلي (توتنهام) الراحلون عن إيفرتون:

لوكاس ديني (أستون فيلا)

نيوكاسل يونايتد:

تعاقدات شتاء 2022:

برونو كيمارايس (ليون)

كريس وود (بيرنلي)

كيران ترييبيه (أتلتيكو مدريد)

دان بيرن (برايتون)

مات تارجت (أستون فيلا) إعارة الراحلون عن نيوكاسل:

فريدي وودمان (بورنموث) إعارة

صفقات أندية الدوري الإسباني في ميركاتو شتاء 2022

أتلتيكو مدريد:

تعاقدات شتاء 2022:

رينيلدو ماندافا (ليل)

دانيال واس (فالنسيا) الراحلون عن أتلتيكو مدريد:

كيران تريبييه (نيوكاسل)

إيفان شابونييتش (سلوفان براتيسلافا)

برشلونة:

تعاقدات شتاء 2022:

أداما تراوري (وولفرهامبتون) إعارة

فيران توريس (مانشستر سيتي)

دانيل ألفيش (لاعب حر) الراحلون عن برشلونة:

فيليبي كوتينيو (أستون فيلا) إعارة

أليكس كولادو (غرناطة) إعارة

إيناكي بينا (جلطة سراي) إعارة

سيرخيو أجويرو (اعتزال)

إشبيلية:

تعاقدات شتاء 2022:

أنطوني مارسيال (مانشستر يونايتد) إعارة

خيسوس كورونا (بورتو) الراحلون عن إشبيلية:

أوسكار رودريجيز (خيتافي) إعارة

أسامة الإدريسي (قادش) إعارة

إبراهيم أمادو (ميتز) فسخ عقد

فياريال:

تعاقدات شتاء 2022:

جيوفاني لوسيلسيو (توتنهام) إعارة الراحلون عن فياريال:

إيفان مارتين (جيرونا) إعارة

صفقات أندية الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2022

يوفنتوس:

تعاقدات شتاء 2022:

دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا)

دينيس زكريا (بوروسيا مونشنجلادباخ) الراحلون عن يوفنتوس:

رودريجو بينتانكور (توتنهام)

ديان كولوشيفسكي (توتنهام) إعارة

آرون رامزي (رينجرز) إعارة

إنتر:

تعاقدات شتاء 2022:

فيليبي كايسيدو (جنوى) إعارة

روبن جوسينس (أتالانتا) إعارة الراحلون عن إنتر:

ستيفانو سينسي (سامبدوريا) إعارة

أتالانتا:

تعاقدات شتاء 2022:

جيريمي بوجا (ساسوولو) إعارة

فالنتين ميهايلا (بارما) إعارة الراحلون عن أتالانتا:

روبن جوسينس (إنتر) إعارة

فيديريكو ماتيلو (أليساندريا) إعارة

ماتيو لوفاتو (كالياري) إعارة

روما:

تعاقدات شتاء 2022:

مايتلاند نيلز (أرسنال) إعارة

سيرجيو أوليفيرا (بورتو) إعارة الراحلون عن روما:

بورخا مايورال (خيتافي) إعارة

فيدريكو فازيو (ساليرينتينا) فسخ عقد

جونزالو فيلار (خيتافي) إعارة

روبن أولسين (أستون فيلا) إعارة

لاتسيو:

تعاقدات شتاء 2022:

جيوفاني (سبورتينج لشبونة) إعارة الراحلون عن لاتسيو:

أليساندرو روسي (مونوبولي) إعارة

فيدات موريكي (ريال مايوركا) إعارة

جونزالو إسكالانتي (ألافيس) إعارة

جوردان لوكاكو (فيتشينزا) إعارة

محمد فارس (تورينو) إعارة

دينيس فافرو (كوبنهاجن) إعارة

نابولي:

تعاقدات شتاء 2022:

أكسل توانزيبي (مانشستر يونايتد) إعارة الراحلون عن نابولي:

كوستاس مانولاس (أولمبياكوس)

أمين يونس (الاتفاق) فسخ عقد

فيليبي كوستا (بارما) إعارة

مايكل فلورنينشو (ريجينا) إعارة

صفقات أندية الدوري الألماني في ميركاتو شتاء 2022

بايرن ميونخ:

تعاقدات شتاء 2022:

الراحلون عن بايرن ميونخ:

ميكائيل كويزانس (فينيسيا)

أدريان فين (دينامو درسدن) إعارة

برايت أكوو أري مبي (كولن) إعارة

بوروسيا دورتموند:

تعاقدات شتاء 2022:

الراحلون عن بوروسيا دورتموند:

أنسجار كناوف (فرانكفورت) إعارة

لايبزيج:

تعاقدات شتاء 2022:

الراحلون عن لايبزيج:

لوان كانديدو (ريد بول براجانتينو)

بريان بروبي (أياكس) إعارة

مارسيلو ساراتشي (فسخ عقد)

إيلاش موريبا (فالنسيا) إعارة

صفقات أندية الدوري الفرنسي في ميركاتو شتاء 2022

باريس سان جيرمان:

تعاقدات شتاء 2022:

الراحلون عن باريس سان جيرمان:

رافينيا (ريال سوسييداد) إعارة

سيرخيو ريكو (ريال مايوركا) إعارة

ليل:

تعاقدات شتاء 2022:

إيدون زيجروفا (بازل)

حاتم بن عرفة (صفقة انتقال حر) الراحلون عن ليل:

جوناثان إيكوني (فيورنتينا)

رينيلدو ماندافا (أتلتيكو مدريد)

تياجو مايا (فلامنجو)

موناكو:

تعاقدات شتاء 2022:

فاندرسون (جيريميو) الراحلون عن موناكو: