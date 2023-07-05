سوق الانتقالات: جميع صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2023

أحمد الغنام
Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Jude Bellingham, Mason Mount GFXGoal / Social
انتقالاتالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الفرنسي - ليج 1بايرن ميونخريال مدريدبرشلونةباريس سان جيرمانمانشستر يونايتدميلانإنتر ميلانفيارياليوفنتوسبوروسيا دورتموندتوتنهاممانشستر سيتيأرسنالتشيلسيروماليفربولأتليتكو مدريد

تعرف على كل الصفقات الرسمية التي عقدتها الأندية الأوروبية في الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023.

مع نهاية كل موسم من الدوريات الأوروبية خاصة الخمسة الكبرى، تبدأ إثارة جديدة من نوعها هي الخاصة بسوق الانتقالات الصيفية، والتي تنطلق حتى قبل فتح النافذة.

تسعى الأندية خلال الميركاتو الصيفي في كل عام إلى تدعيم صفوفها بأبرز الأسماء المتاحة، وتخرج العديد من الشائعات المرتبطة بسوق الانتقالات، والتي تربط بعض اللاعبين بأندية بعينها.

ويبدو أن الصيف الحالي سيشهد ثورة حقيقية في العديد من الأندية، خاصة تلك التي لم تقدم الأداء المنتظر منها خلال الموسم الماضي، حيث تحركت عدة الأندية بالفعل وأبرمت العديد من الصفقات القوية حتى الآن.

لكن لا صوت يعلو حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية 2023 على قصة كيليان مبابي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث من المتوقع أن نشهد صيفًا طويلًا يمكن أن نتعرف فيه أخيرًا على مستقبل قائد منتخب فرنسا.

في هذا التقرير من جول، نستعرض معًا كل الصفقات التي قامت بها الأندية الأوروبية في الدوريات الخمسة الكبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023:

  1. الدوري الإنجليزي الممتاز
  2. الدوري الإسباني
  3. الدوري الإيطالي
  4. الدوري الألماني
  5. الدوري الفرنسي


 صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز في ميركاتو صيف 2023

آرسنال:

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
كاي هافيرتستشيلسي70 مليون يورو

الراحلون من آرسنال:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
بابلو ماريمونزا4.9 مليون يورو
إينزلي ميتلاند نايلزلم يعلن بعدانتهاء عقد

تشيلسي

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
كريستوفر نكونكولايبزيج60 مليون يورو
نيكولاس جاكسونفياريال37 مليون يورو
دييجو موريرابنفيكاانتقال حر

الراحلون عن تشيلسي:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
كاي هافيرتسآرسنال70 مليون يورو
ميسون ماونتمانشستر يونايتد64.2 مليون يورو
ماتيو كوفاتشيتشمانشستر سيتي29.1 مليون يورو
خاليدو كوليباليالهلال السعودي23 مليون يورو
إدوارد مينديالأهلي السعودي18.5 مليون يورو
روبن لوفتوس تشيكميلان 16 مليون يورو
نجولو كانتيالاتحاد السعوديانتقال حر
تيموي باكايوكولم يعلن بعدانتهاء عقد

ليفربول

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
أليكسيس ماك أليستربرايتون42 مليون يورو
دومينيك سوبوسلايلايبزيج70 مليون يورو

الراحلون عن ليفربول:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
نابي كيتافيردر بريمنانتقال حر
جوردان هندرسونبرايتونانتقال حر
روبيرتو فيرمينوالأهلي السعوديانتقال حر
أليكس أوكسليد تشامبرلينلم يعلن بعدانتهاء عقد
كالفين رامزيبريستونإعارة
فابيو كارفاليولايبزيجإعارة
ريس ويليامزأبردينإعارة
أرتور ميلويوفنتوسانتهاء إعارة

مانشستر يونايتد

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
ميسون ماونتتشيلسي64.2 مليون يورو

الراحلون عن مانشستر يونايتد:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
دافيد دي خيالم يعلن بعدانتهاء عقد
زيدان إقبالأوتريختمليون يورو
فيل جونزلم يعلن بعدانتهاء عقد
أكسيل توانزيبيلم يعلن بعدانتهاء عقد
جاك بوتلاندكريستال بالاسانتهاء إعارة
فاوت فيخورستبيرنليانتهاء إعارة
مارسيل زابيتسربايرن ميونخانتهاء إعارة

مانشستر سيتي

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
ماتيو كوفاتشيتش

تشيلسي

29.1 مليون يورو

الراحلون عن مانشستر سيتي:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
إلكاي جوندوانبرشلونةانتقال حر
بنجامين مينديلم يعلن بعدفسخ عقد

توتنهام

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
جيمس ماديسونليستر سيتي46.3 مليون يورو
بيدرو بوروسبورتينج لشبونة40 مليون يورو
ديان كولوشيفسكييوفنتوس30 مليون يورو
جولييلمو فيكاريوإمبولي20 مليون يورو

الراحلون عن توتنهام:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
هاري وينكسليستر سيتي11.6 مليون يورو
لوكاس مورالم يعلن بعدانتهاء عقد

نيوكاسل

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالنادي قيمة الصفقة
ساندرو توناليميلان64 مليون يورو
يانكوبا مينتيهأودنسه8 ملايين يورو

الراحلون من نيوكاسل:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
كريس وودنوتنجهام فورست17 مليون يورو
سياران كلاركلم يعلن بعدانتهاء عقد
جارانج كوللم يعلن بعدانتهاء عقد
يانكوبا مينتيهفينوردإعارة


 صفقات أندية الدوري الإسباني في صيف 2023

ريال مدريد:

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبقيمة الصفقةالنادي
جود بيلينجهام103 ملايين يوروبوروسيا دورتموند
فران جارسيا5 ملايين يورورايو فاييكانو
خوسيلو500 ألف يورو (إعارة )إسبانيول

الراحلون عن ريال مدريد

اللاعبقيمة الصفقةالنادي
كريم بنزيماانتهاء عقدالاتحاد السعودي
إيدين هازاردفسخ عقدلم يحدد بعد
ماريانو ديازانتهاء عقدلم يحدد بعد
ماركو أسينسيوانتهاء عقدلم يحدد بعد

برشلونة:

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
إلكاي جوندوانمانشستر سيتيانتقال حر

إينييغو مارتينيز

أتلتيك بيلياوانتقال حر

الراحلون عن برشلونة:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
أنطوان جريزمانأتلتيكو مدريد20 مليون يورو
ترينكاوسبورتينج لشبونة7 ملايين يورو
سيرجيو بوسكيتسإنتر مياميانتقال حر
جوردي ألبالم يعلن بعدفسخ عقد
صامويل أومتيتيلم يعلن بعدفسخ عقد

أتلتيكو مدريد:

صفقات صيف 2023:

اللاعبالنادي قيمة الصفقة
أنطوان جريزمانبرشلونة20 مليون يورو
خافي جالانسيلتا فيجو5 ملايين يورو

الراحلون عن أتلتيكو مدريد:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
جيفري كوندوجبيامارسيليا8 ملايين يورو
مانو سانشيزسيلتا فيجوانتقال حر
جافي سيرانوشتورم جراتسإعارة
مات دوهيرتيلم يعلن بعدانتهاء عقد

فياريال:

صفقات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
رامون تيراتسجيرونا2.5 مليون يورو
سانتي كوميسانارايو فاييكانوانتقال حر
إلياس أخوماشبرشلونةانتقال حر
دينيس سواريزسيلتا فيجوانتقال حر
بن ديازبلاكبيرنانتقال حر

الراحلون عن فياريال :

اللاعبالناديقيمة الصفقة
نيكولاس جاكسونتشيلسي37 مليون يورو
بولاي دياساليرنيتانا12 مليون يورو
مانو مورلانيسمايوركا4 ملايين يورو
جيوفاني لو سيلسوتوتنهامانتهاء إعارة
رامون تيارتسجيروناانتهاء إعارة

إشبيلية:

صفقات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
لويك باديرين12 مليون يورو
أدريا بيدروساإسبانيولانتقال حر

الراحلون عن إشبيلية :

اللاعبالناديقيمة الصفقة
بابي جايمارسيلياانتهاء إعارة
بريان خيل توتنهام انتهاء إعارة
أليكس تيليسمانشستر يونايتدانتهاء إعارة

 صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو صيف 2023

يوفنتوس:

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
مويس كينإيفرتون30 مليون يورو
مانويل لوكاتيليساسوولو30 مليون يورو
تيموثي وياليل11.3 مليون يورو
أركاديوش ميليكمارسيليا6.3 مليون يورو

الراحلون عن يوفنتوس:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
أنخيل دي ماريالم يعلن بعدانتهاء عقد
خوان كوادرادولم يعلن بعدانتهاء عقد

ديان كولوشيفسكي

توتنهام30 مليون يورو
رادو دراجوشينجنوى5.5 مليون يورو

إنتر:

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
ماركوس تورامبوروسيا مونشنجلادباخانتقال حر
كريستيان أسلانيإمبولي10 ملايين يورو
فرانشيسكو أتشيربيلاتسيو3.5 مليون يورو

الراحلون عن إنتر:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
روميلو لوكاكوتشيلسيانتهاء إعارة
راؤول بيلانوفاكالياريانتهاء إعارة
روبيرتو جالياردينيلم يعلن بعدانتهاء عقد
سمير هاندانوفيتشلم يعلن بعدانتهاء عقد
أليكس كوردازلم يعلن بعدانتهاء عقد
دالبرتلم يعلن بعدانتهاء عقد
ميلان شكرينيارلم يعلن بعدانتهاء عقد
دانيلو دامبروزيولم يعلن بعدانتهاء عقد
ماتيا زانوتيسانت جالينإعارة
إدين دجيكوفنربخشهانتقال حر
لورينزو بيرولاساليرنيتانا5 ملايين يورو
أندريا بينامونتيساسوولو20 مليون يورو
مارسيلو بروزوفيتشالنصر السعودي18 مليون يورو

ميلان

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
روبن لوفتوس تشيكتشيلسي16 مليون يورو
ماركو سبورتيلوأتالانتاانتقال حر

الراحلون عن ميلان:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
ساندرو تونالينيوكاسل يونايتد64 مليون يورو
زلاتان إبراهيموفيتش--اعتزال
تشيبريان تاتاروشانولم يعلن بعدانتهاء عقد
براهيم ديازريال مدريدانتهاء إعارة
تيموي باكايوكوتشيلسيانتهاء إعارة
سيرجينيو ديستبرشلونةانتهاء إعارة
أستير فرانكسفولفسبورجانتهاء إعارة

نابولي

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
جياكومو راسبادوريساسوولو 26 مليون يورو
جيوفاني سيميونيهيلاس فيرونا12 مليون يورو

الراحلون عن نابولي:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
أندريا بيتانيامونزا10 ملايين يورو
سيباستيانو لوبيرتوإمبولي2.5 مليون يورو
أنطونيو فيرجاراريجيناإعارة
تانجي ندومبيليتوتنهامانتهاء إعارة
بييرلويجي جولينيأتالانتاانتهاء إعارة

روما

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
حسام عوارليونانتقال حر
إيفان نديكاآينتراخت فرانكفورتانتقال حر

الراحلون عن روما:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
جاستن كلويفرتبورنموث11.2 مليون يورو
بنجامين تاهيروفيتشأياكس7.5 مليون يورو
كريستيان فولباتوساسوولو7.5 مليون يورو
كارليس بيريزسيلتا فيجو5.2 مليون يورو
جورجينيو فاينالدومباريس سان جيرمانانتهاء إعارة
مادي كاماراأولمبياكوسانتهاء إعارة
دييجو يورنتيليدز يونايتدانتهاء إعارة


 صفقات أندية الدوري الألماني في صيف 2023

بايرن ميونخ:

المنضمون لبايرن ميونخ:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
كونارد لايمرلايبزيجانتقال حر
رافاييل جيريروبوروسيا دورتموندانتقال حر

الراحلون من بايرن ميونخ:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
دالي بليندلم يعلن بعدانتهاء عقد
جواو كانسيلومانشستر سيتيانتهاء إعارة

بوروسيا دورتموند:

المنضمون لبوروسيا دورتموند:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
فيليكس نميتشافولفسبورج30 مليون يورو
رامي بن سبعينيبوروسيا مونشنجلادباخانتقال حر

الراحلون من بوروسيا دورتموند:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
جود بيلينجهامريال مدريد103 ملايين يورو
أنسجار كناوفآينتراخت فرانكفورت5 ملايين يورو
محمود داوودبرايتونانتقال حر
رافاييل جيريروبايرن ميونخانتقال حر
أنتوني موديستلم يعلن بعدانتهاء عقد

لايبزيج:

المنضمون إلى لايبزيج:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
كريستوف بومجارتنرهوفنهايم24 مليون يورو
بنجامين سيسكوسالزبورج24 مليون يورو
نيوكلاس سيوالدسالزبورج20 مليون يورو
ليوبولد زينجرلبادربورنانتقال حر
فابي كارفاليوليفربولإعارة

الراحلون من لايبزيج:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
دومينيك سوبوسلايليفربول70 مليون يورو
كريستوفر نكونكوتشيلسي60 مليون يورو
جوسيب مارتينيزجنوى3 ملايين يورو
كونارد لايمربايرن ميونخانتقال حر
عبده ديالوباريس سان جيرمانانتهاء إعارة

 صفقات أندية الدوري الفرنسي في صيف 2023

باريس سان جيرمان:

المنضمون لباريس سان جيرمان:

لم يعلن باريس سان جيرمان بعد عن أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية 2023..

الراحلون من باريس سان جيرمان:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
جونيور دينا إبيمبيآينتراخت فرانكفورت6.5 مليون يورو
ليونيل ميسيإنتر مياميانتقال حر
سيرخيو راموسلم يعلن بعدانتهاء عقد

مارسيليا:

المنضمون إلى مارسيليا:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
روسلان مالينوفسكيأتالانتا10 ملايين يورو
أمين حارثشالكه5 ملايين يورو
جيفري كوندوجبياأتلتيكو مدريد8 ملايين يورو

الراحلون من مارسيليا:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
لويس سواريزألميريا8 ملايين يورو
أركاديوش ميليكيوفنتوس6.5 مليون يورو
نيمانيا رادونيتشتورينو1.7 مليون يورو
كيفن ستروتمانجنوىانتقال حر
أليكسيس سانشيزلم يعلن بعدانتهاء عقد
سياد كولاسيناكلم يعلن بعدانتهاء عقد
إريك باييمانشستر يونايتدانتهاء إعارة
نونو تافاريسآرسنالانتهاء إعارة

موناكو:

المنضمون إلى موناكو:

اللاعبالنادي قيمة الصفقة
روماريك إتونديباريس سان جيرمانانتقال حر

الراحلون من موناكو: 

اللاعبالناديقيمة الصفقة
بيليهلم يعلن بعدانتهاء عقد
ألكساندر نوبلبايرن ميونخانتهاء إعارة
مالانج سارتشيلسيانتهاء إعارة

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