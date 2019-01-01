رسميًا - بيراميدز يعلن التعاقد مع لومالا عبده

صفقة جديد لبيراميدز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي بيراميدز، عن التعاقد مع لومالا عبده، لاعب منتخب أوغندا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لومالا كان يلعب في صفوف فريق كالمار السويدي، حيث انتقل لصفوف بيراميدز بعد الاتفاق الذي تم بين الطرفين.

ونشر بيراميدز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها عن التعاقد مع لومالا.

ضم نادي بيراميدز لومالا عبده اللاعب الدولي بصفوف منتخب أوغندا ليصبح لاعبا رسميا في صفوف الفريق.



وانضم اللاعب الذي يبلغ من العمر ٢٢ عاما ويلعب بنادي كالمار السويدي لبيراميدز بشكل رسمي استعدادا للمرحلة المقبلة، بعد جهود مكثفة بذلها المهندس ممدوح عيد في سبيل إنهاء الصفقة. pic.twitter.com/Sk4FaK8NHS — F.C. (@pyramidsfc) July 31, 2019

ونجح ممدوح عيد، مدير صفقات بيراميدز، في التعاقد مع لومالا عبده، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لصالح فريقه.

ويقوم نادي بيراميدز حاليًا بتدعيم صفوفه، وذلك استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بعدما رحل العديد من اللاعبين من صفوفه.

واقترب بيراميدز من الاستغناء عن خدمات محمد مجدي قفشة إلى النادي الأهلي، وذلك بعد التوصل لاتفاق يقضي بضم صانع الألعاب.