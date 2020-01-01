تقارير .. برشلونة يتفوق على آرسنال في سبق ضم بارتي

هل نرى بارتي بجوار دي يونج وأرتور في برشلونة؟

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب برشلونة من خطف توماس بارتي من أتلتيكو مدريد رغم محاولات آرسنال الحصول على خدمات اللاعب في الفترة الحالية.

التقارير الصحفية أشارت إلى إمكانية رحيل بارتي عن صفوف الروخي بلانكوس في الصيف المقبل على أن تكون وجهته إلى إنجلترا.

المزيد من الفرق

كما أشار والده إلى إمكانية مغادرة صاحب الـ27 عامًا قلعة "واندا ميتروبوليتانو" خلال سوق الانتقالات المقبلة وذلك لمن يدفع قيمة الشرط الجزائي.

وبحسب صحيفة "غانا سوكر" فإنّ برشلونة أصبح الأقرب لحسم صفقة بارتي وذلك بكسر الشرط الجزائي في عقده ودفع 50 مليون يورو إلى أتلتيكو مدريد لضم اللاعب.

وأكدت الصحيفة أنّ برشلونة يرى في بارتي البديل المناسب لسيرجيو بوسكيتس خاصة وأنّ الأخير يعاني بصورة واضحة على المستوى البدني مع المدرب كيكي سيتيين.

برشلونة سبق وكسر الشرط الجزائي في عقد أنطوان جريزمان وخطفه من أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الصيفة الماضية مقابل 120 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان ويوفنتوس من بين قائمة المهتمين بالتعاقد مع اللاعب الغاني، مما يعني صعوبة إبقاء الروخي بلانكوس على اللاعب.