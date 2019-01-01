رسميًا - الوحدة يتعاقد مع المدافع ياسين حمزة موسمين

المدافع السعودي ينتقل إلى الوحدة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الوحدة السعودي، عن التعاقد مع ياسين حمزة، مدافع فريق نادي الفتح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ياسين حمزة كان يلعب في صفوف الاتحاد والفتح، قبل الانتقال إلى الوحدة خلال الفترة الحالية، ليشارك مع الفريق بداية من الموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الوحدة السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال تغريدة، التوقيع مع ياسين حمزة.

وجاءت تغريدة نادي الوحدة كالآتي: "إدارة نادي الوحدة تتعاقد رسمياً مع المدافع ياسين حمزة لمدة سنتين قادماً من نادي الفتح".

📝 إدارة نادي #الوحدة تتعاقد رسمياً مع المدافع ياسين حمزة لمدة سنتين قادماً من نادي الفتح . pic.twitter.com/sLJoeY7JUz — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) August 2, 2019

وشدد ياسين حمزة على أنه سيبذل قصارى جهده، من أجل إسعاد جماهير نادي الوحدة خلال المواسم القادمة.

يأتي ذلك ضمن إطار سعي نادي الوحدة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.