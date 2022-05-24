سوق الانتقالات الصيفية 2022: متى يبدأ وينتهي الميركاتو في الدوريات الأوروبية؟

هناك العديد من التطورات والتغيرات التي شهدتها كرة القدم في السنوات الأخيرة، أبرزها أسعار اللاعبين التي ارتفعت بشكلٍ جنوني وساهمت في زيادة شعبية اللعبة، وأصبح على إثرها العديد من محبي المستديرة حول العالم يترقبون موعد فتح وانتهاء سوق الانتقالات سواءً الصيفية أو الشتوية.

في يناير 2022، حطم يوفنتوس الرقم القياسي في الدوري الإيطالي لأغلى صفقة شتوية بتوقيع دوشان فلاهوفيتش مقابل 80 مليون يورو، بينما أنفق برشلونة الذي يعاني من أزمة مالية 55 مليون يورو لضم نجم مانشستر سيتي فيران توريس.

هذا الصيف من المؤكد أننا سنشهد بعض الصفقات الأكبر، وقد بدأت سخونة الميركاتو حتى قبل فتح نافذة الانتقالات.

أكمل إرلينج هالاند انتقاله بقيمة 60 مليون يورو إلى مانشستر سيتي من بوروسيا دورتموند، في حين أن عددًا من الأندية الكبيرة الأخرى قد أتمت صفقات هامة.

أنطونيو روديجير من المقرر أن ينضم إلى ريال مدريد، وكذلك الأمر بالنسبة لفرانك كيسي وأندرياس كريستنسن المنتظرين في برشلونة.

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متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2022 في الدوري السعودي؟

متى يبدأ وينتهي الميركاتو الصيفي 2022 في الدوريات الأوروبية؟

ستفتح نافذة الانتقالات في الدوري الإنجليزي يوم الجمعة 10 يونيو 2021 وتستمر حتى 1 سبتمبر، وهو نفس مواعيد الميركاتو في الدوريات الخمس الكبرى الأخرى.