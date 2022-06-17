سوق الانتقالات: الصفقات الرسمية في الدوري الإسباني في ميركاتو صيف 2022
بدأت الأندية في جميع أنحاء العالم الاستعداد للموسم الجديد 2022-23، بتدعيم صفوفها بالتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين.
هذا العام، تمتد فترة الانتقالات الصيفية لأندية الدوري الإسباني من الجمعة 10 يونيو 2022 حتى منتصف يوم الخميس 1 سبتمبر.
جول لديه كل ما تحتاج لمعرفته حول اللاعبين الجدد والمغادرين في جميع أندية الدوري الإسباني خلال ميركاتو صيف 2022.
اختيارات المحررين
ريال مدريد
صفقات ريال مدريد:
- أنطونيو روديجر (تشيلسي) مجانًا
- أوريليان تشواميني (موناكو)
الراحلون عن ريال مدريد:
- إيسكو (لاعب حر)
- مارسيلو (لاعب حر)
- جاريث بيل (لاعب حر)
برشلونة
صفقات برشلونة:
الراحلون عن برشلونة:
- فيليبي كوتينيو (أستون فيلا)
- داني ألفيش (لاعب حر)
إشبيلية
صفقات إشبيلية:
الراحلون عن إشبيلية:
- دييجو كارلوس (أستون فيلا)
- أليخاندرو بوزو (ألميريا)
أتلتيكو مدريد
صفقات أتلتيكو مدريد:
- صمويل لينو (جيل فيسنتي)
الراحلون عن أتلتيكو مدريد:
- هيكتور هيريرا (هوستون) مجانًا
- لويس سواريز (لاعب حر)
ريال سوسييداد
صفقات ريال سوسييداد:
- محمد علي شو (أنجيه)
الراحلون عن ريال سوسييداد:
- ويليان خوسيه (ريال بيتيس)
- كيفين رودريجيز (ضنة دمير سبور)
- عدنان يانوزاي (لاعب حر)
- ناتشو مونريال (لاعب حر)
ريال بيتيس
صفقات ريال بيتيس:
- ويليان خوسيه (ريال سوسييداد)
- لويس هنريكي (فلومينينسي)
الراحلون عن ريال بيتيس:
- جويل روبلز (لاعب حر)
- كريستيان تيلو (لاعب حر)
فياريال
صفقات فياريال:
الراحلون عن فياريال:
- روبن بينا (أوساسونا) مجانًا
- سيرجي أوريه (لاعب حر)
- سيرخيو أسينخو (لاعب حر)
أتلتيك بيلباو
صفقات أتلتيك بيلباو:
الراحلون عن أتلتيك بيلباو:
- أوناي لوبيز (رايو فاييكانو)
- أندير كابا (لاعب حر)
فالنسيا
صفقات فالنسيا:
- هوجو دورو (خيتافي)
الراحلون عن فالنسيا:
- دينيس تشيريشيف (لاعب حر)
أوساسونا
صفقات أوساسونا:
- روبن بينا (فياريال)
الراحلون عن أوساسونا:
- اويير سانخورخو (آيك لارناكا) مجانًا
- إنييجو بيريز (لاعب حر)
- جوناس راماليو (لاعب حر)
إلتشي
صفقات إلتشي:
- إيزيكيل بونسه (سبارتاك موسكو)
الراحلون عن إلتشي:
- بابلو بياتي (إستوديانتيس) مجانًا
- أنطونيو بارجان (لاعب حر)
- مانو جوستو (لاعب حر)
سيلتا فيجو
صفقات سيلتا فيجو:
الراحلون عن سيلتا فيجو:
- أوكاي يوكوشلو (خيتافي)
- إمري مور (كاراجومروك) مجانًا
- نوليتو (لاعب حر)
إسبانيول
صفقات إسبانيول:
- بريان أوليفان (ريال مايوركا) مجانًا
الراحلون عن إسبانيول:
- دييجو لوبيز (لاعب حر)
- دافيد لوبيز (لاعب حر)
- ديداك فيلا (لاعب حر)
رايو فاييكانو
صفقات رايو فاييكانو:
- أوناي لوبيز (أتلتيك بيلباو)
الراحلون عن رايو فاييكانو:
خيتافي
صفقات خيتافي:
- أوكاي يوكوشلو (سيلتا فيجو)
الراحلون عن خيتافي:
- ماثيوس أوليفيرا (نابولي)
- هوجو دورو (فالنسيا)
ريال مايوركا
صفقات ريال مايوركا:
- بابلو مافيو (شتوتجارت)
الراحلون عن ريال مايوركا:
- جوان ساستري (باوك سالونيكا)
- بريان أوليفان (إسبانيول) مجانًا
- سالفا سيفييا (ألافيس) مجانًا
- مانولو رينا (لاعب حر)
قادش
صفقات قادش:
- روبن ألكاريز (بلد الوليد)
الراحلون عن قادش:
- دافيد مايورال (لاعب حر)
- سلافي سانشيز (لاعب حر)
- جينس جونسون (لاعب حر)
ألميريا
صفقات ألميريا:
- أليخاندرو بوزو (إشبيلية)
- سردجان بابيتش (النجم الأحمر)
الراحلون عن ألميريا:
- أيتور بونويل (لاعب حر)
- جيورجي ماكاريدزه (لاعب حر)
بلد الوليد
صفقات بلد الوليد:
- مونشو (غرناطة)
الراحلون عن بلد الوليد:
- روبن ألكاريز (قادش)
- كيكو أوليفاس (لاعب حر)
- بابلو هيرفياس (لاعب حر)