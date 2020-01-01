سوق الانتقالات: الصفقات الرسمية في الدوري الإيطالي في ميركاتو صيف 2020

جول يستعرض معكم كل الصفقات التي عقدتها الأندية الإيطالية بصورة رسمية حتى الآن في صيف موسم 2020-2021 وكذلك أسماء المغادرين..

بدأت الأندية حول العالم في الاستعداد للموسم الجديد 2020-2021 بعد الموسم الاستثنائي الذي عاشته كرة القدم في أعقاب أزمة فيروس كورونا، والذي جعل كرة القدم تمتد حتى نهايات شهر أغسطس.

بالطبع يعكف كبار الدوري الإيطالي على دعم صفوفهم بالصورة المثالية، وبدأت بالفعل صفقات كبرى تُعقد وبدأ كذلك الاستغناء عن بعض الأسماء التي لا طائل منها.

في هذا التقرير يستعرض معكم موقع جول كل الصفقات التي عُقدت بصورة رسمية حتى الآن في الدوري الإيطالي.

1. يوفنتوس

2. إنتر

3. أتالانتا

4. لاتسيو

5. روما

6. ميلان

7. نابولي

8. ساسوولو

9. هيلاس فيرونا

10. فيورنتينا

11. بارما

12. بولونيا

13. أودينيزي

14. كالياري

15. سامبدوريا

16. تورينو

17. جنوى

18.بينيفتيتو

19. كروتوني

20. سبيزيا

يوفنتوس

تعاقدات صيف 2020:

أرتور ميلو (برشلونة)

فيليكس كوريا (مانشستر سيتي)

ويستون ميكني (شالكه)

الراحلون عن يوفنتوس:

ميراليم بيانيتش (برشلونة)

إيمري تشان (بوروسيا دورتموند)

ماتيو ستوبا (سامبدوريا)

بلايز ماتويدي (مجانًا)

إنتر

تعاقدات صيف 2020:

أشرف حكيمي (ريال مدريد)

نيكولا باريلا (كالياري)

ستيفانو سينسي (ساسوولو)

أليكسس سانشيز (مانشستر يونايتد)

جيورجيوس فاجيانيديس (مجانًا)

الراحلون عن إنتر:

ماورو إيكاردي (باريس سان جيرمان)

أندريا بينامونتي (جنوى)

يان كاراموه (بارما)

فالنتينو لازارو (بوروسيا مونشنجلادباخ)

أندريا بالاتزي (مونزا)

أتالانتا

تعاقدات صيف 2020:

ماريو باسالايتش (تشيلسي)

أليكسي ميرانتشوك (لوكوموتيف موسكو)

سيموني ماورتوري (يوفنتوس)

الراحلون عن أتالانتا:

جيانلوكا مانشيني (روما)

إتريت بريشا (سبال)

ماركو دي أليساندرو (سبال)

لاتسيو

تعاقدات صيف 2020:

بيبي رينا (مجانًا)

جونزالو إسكالانتي (مجانًا)

جان دانييل أكبا أكبرو (ساليرنيتانا)

الراحلون عن لاتسيو:

فالون بيريشا (ريمس)

ريكاردو كيشنا (مجانًا)

إيفان فارجيتش (مجانًا)

ميلان

تعاقدات صيف 2020:

أليكسيس ساليمايكيرس (أندرلخت)

سيمون كايير (إشبيلية)

بيير كالولو (ليون)

الراحلون عن ميلان:

سوسو (إشبيلية)

ريكاردو رودريجيز (تورينو)

جوستافو جوميز (بالميراس)

بيبي رينا (مجانًا)

جياكوما بونافينتورا (مجانًا)

لوكاس بيليا (مجانًا)

روما

تعاقدات صيف 2020:

جوردان فيريتوت (فيورنتينا)

جيانلوكا مانشيني (أتالانتا)

كارليس بيريز (برشلونة)

هنريك مختاريان (آرسنال)

بيدرو (مجانًا)

الراحلون عن روما:

جريجور ديفريل (ساسوولو)

ماكسيمي جونالونس (غرناطة)

سيلفيو أنوتشيتش (مجانًا)

نابولي

تعاقدات صيف 2020:

فيكتور أوسيمين (ليل)

الراحلون عن نابولي:

سيموني فيردي (تورينو)

روبيرتو إنجليسي (بارما)

ماركو روج (كالياري)

فلاد كيريتشيس (ساسوولو)

ألبيرتو جراسي (بارما)

لويجي سيبي (بارما)

لورينزو تونيلي (سامبدوريا)

ساسوولو

تعاقدات صيف 2020:

جريجور ديفريل (روما)

فلاد كيريتشيس (نابولي)

كان أيهان (فورتونا دوسلدورف)

لوكاس هاراسلين (ليخ بوزان)

جيورجيوس كيراكوبولوس (أستيراس)

الراحلون عن ساسوولو:

ستيفانو سينسي (إنتر)

ألفريد دونكان (فيورنتينا)

بول ليرولا (فيورنتينا)

فرانشيسكو كاساتا (جنوى)

هيلاس فيرونا

تعاقدات صيف 2020:

كيفن رويج (زيورخ)

كوراي جونتر (جنوى)

إيفور باندور (ريجكا)

إيمانويل بادو (أودينيزي)

الراحلون عن فيرونا:

لوكا ماروني (كروتني)

سيلفستور (مجانًا)

ماتيو بينتون (مجانًا)

فيورنتينا

تعاقدات صيف 2020:

ألفريد دونكان (ساسوولو)

بول ليرولا (ساسوولو)

كريستيان كوامي (جنوى)

الراحلون عن فيورنتينا:

جوردان فيريتوت (روما)

جيوفاني سيميوني (كالياري)

أميدو ساليفو (مجانًا)

بارما

تعاقدات صيف 2020:

روبيرتو إنجليسي (نابولي)

يان كاراموه (إنتر)

ألبيرتو جراسي (نابولي)

جيوسيبي بيزيلا (أودينيزي)

لويجي سيبي (نابولي)

هيرناني (زينت)

جاسمين كورتيتش (سبال)

الراحلون عن بارما:

خوسيه ماشين (مونازا)

لوكا زامبارو (ريجينا)

بولونيا

تعاقدات صيف 2020:

لويس بينكس (مونتريال إمباكت)

سيباستيان بريزا (بوتينزا)

الراحلون عن بولونيا:

لاديسلاف كريشيتش (سبارتا براج)

نيكولا جهيني (بيانزي)

أودينيزي

تعاقدات صيف 2020:

ناهويل مولينا (مجانًا)

توماس أوفيخان (ألكمار)

الراحلون عن أودينيزي:

سيكو فوفانا (لينس)

جيوسيبي بيزيلا (بارما)

إيمانويل بادو (هيلاس فيرونا)

علي مالي (بالق أسير)

كالياري

تعاقدات صيف 2020:

ماركو روج (نابولي)

جيوفاني سيميوني (فيورنتينا)

رازفان مارين (أياكس)

الراحلون عن كالياري:

نيكولو باريلا (إنتر)

لوكاس كاسترو (سبال)

أرتور إيونيتا (بينيفنتو)

سامبدوريا

تعاقدات صيف 2020:

ميكيل دامسجارد (نورديشلاند)

كريستوفر أسكلديسين (ستابيك)

لورينز تونيلي (نابولي)

نيكولو فرانكوفونتي (يوفنتوس)

توماسو أوجيلو (سبيزيا)

مايا يوشيدا (ساوثامبتون)

نيكولا رافاجيلا (مجانًا)

الراحلون عن سامبدوريا:

كارول لينيتي (تورينو)

لورينسو سيميتش

أندريا بيرتولاتشي

ميكيلي روكا

تورينو

تعاقدات صيف 2020:

سيموني فيردي (نابولي)

كارول لينيتي (سامبدوريا)

ميرجيم فوجوفودا (ستاندر ليج)

ريكاردو رودريجيز (ميلان)

الراحلون عن تورينو:

كيفن بونيفازي (سبال)

جنوى

تعاقدات صيف 2020:

أندريا بينامونتي (إنتر)

فرانسيشكو كاساتا (ساسوولو)

الراحلون عن جنوى:

كريستيان كوامي (فيورنتينا)

جيانلوكا لابادولا (بينيفينتو)

كوراري جونتر (هيلاس فيرونا)

كروتوني

تعاقدات صيف 2020:

لوكا ماروني (هيلاس فيرونا)

الراحلون عن كروتوني:

ماكسي لوبيز (مجانًا)

أندريا باربيريس (مجانًا)

بينيفينتو

تعاقدات صيف 2020:

جيانلوكا لابادولا (سامبدوريا)

كامل جليك (موناكو)

أرتور إونيتا (كالياري)

دام فولون (بيفيرين)

فيديريكو باربا (كييفو فيرونا)

الراحلون عن بينيفينتو:

جيانلوكا دي تشيارا (بيروجي)

ماسيمو كودا (ليتشي)

سبيزيا

تعاقدات صيف 2020:

جريجوريو موراتشيولي (مجانًا)

لورينزو كولمبيني (مجانًا)

الراحلون عن سبيزيا: