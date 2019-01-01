بيراميدز والدوري الإماراتي يُهددان انتقال عبد الله السعيد للزمالك

عقد السعيد ينتهي بنهاية الموسم الجاري

أكد أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي أن هناك مفاوضات حقيقية بين عبد الله السعيد نجم بيراميدز ونادي الزمالك المصري، لكن مشددًا في نفس الوقت أن الطريق نحو النهاية السعيدة ليس مفروشًا بالورود.

وأوضح الإعلامي البارز أن الزمالك يرغب حقًا في ضم السعيد لصفوفه خلال يناير القادم أو بعد نهاية عقده مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، وأن المفاوضات موجودة بالفعل بين الطرفين وتتعلق بالتفاصيل المالية حول العقد.

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وأضاف شوبير أن عرض الزمالك يُقدر بـ15 مليون جنيهًا مصريًا كراتب سنوي لعبد الله السعيد، مع التأكيد على أن بيراميدز حريص للغاية على استمرار اللاعب صاحب الـ34 عامًا بين صفوفه وتجديد عقده لمواسم قادمة.

كما أكد أن هناك عرضًا إماراتيًا حقيقيًا لضم السعيد بداية من الموسم القادم، كما نفى تمامًا وجود أي اتصالات لعودته لناديه السابق "الأهلي"، موضحًا أن العامل الوحيد المؤثر في تحديد وجهة اللاعب هو القيمة المالية التي سيحصل عليها، إذ لا مشكلة لديه في اللعب للزمالك أو بيراميدز أو أي فريق آخر.

ومن جانب آخر، أكد شوبير عدم وجود أي مفاوضات حالية لانتقال رجب بكار لصفوف الأهلي، على الأقل خلال سوق الانتقالات الشتوي، إذ ترى الإدارة والجهاز الفني أن مركز الظهير الأيمن مكتمل بتواجد أحمد فتحي ومحمد هاني وباسم علي.

يُشار لأن عبد الله السعيد في حال انتقاله للزمالك هذا الموسم لن يتمكن من اللعب معه في بطولة دوري أبطال أفريقيا نظرًا لمشاركته مع بيراميدز في كأس الكونفدرالية الأفريقية وهذا ما يجعل إدارة الزمالك تُفضل ضمه عقب نهاية عقده واستغلال الصفقة الوحيدة المتاحة للفريق في يناير لدعم مركز آخر، خاصة الظهير الأيمن أو لاعب الوسط المدافع.